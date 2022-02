Las aerolíneas celebran que España rechace subir sus tasas aeroportuarias

Ginebra, 16 feb La Asociación Internacional del Transporte Aéreo celebró hoy que el Gobierno español haya rechazado la propuesta de subir las tasas aeroportuarias para recuperar las pérdidas de 2.300 millones de euros causadas por la pandemia, un plan que había presentado Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA). "Celebramos que la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y el Ministerio de Transporte hayan rechazado un incremento de costes que hubiera puesto en riesgo la recuperación del transporte aéreo", subrayó el comunicado de IATA, que engloba a unas 300 aerolíneas mundiales con cerca del 80 % del tráfico aéreo global. La propuesta, presentada a la DGAC el año pasado, pedía recuperar los ingresos perdidos "por servicios que nunca se operaron o a los que las compañías aéreas no pudieron acceder", afirmó en un comunicado la asociación. También subrayó que aunque la crisis de la covid-19 ha tenido un impacto "catastrófico" para el transporte aéreo no ha afectado sustancialmente a la viabilidad financiera de AENA, "tal como reflejan sus estados financieros" del año 2020 y de los primeros nueve meses de 2021. "AENA ha reportado disponibilidad de caja y facilidades crediticias para los próximos años, lo que hace pensar a las compañías aéreas que su petición no sólo era injustificada sino irresponsable", afirmó IATA en su comunicado. El rechazo del Gobierno español, añadió, "envía un mensaje contundente a otros aeropuertos y proveedores de servicios de navegación aérea tentados de seguir un enfoque similar, en el sentido de que no se aceptarán comportamientos monopolísticos". "Trasladar la carga de la recuperación financiera a tus clientes no es la forma de incentivar los viajes, restablecer la conectividad aérea y empezar a dejar atrás la crisis de la covid-19", añadió al respecto el vicepresidente regional de IATA para Europa, Rafael Schvartzman. La asociación también subrayó que el documento de regulación aeroportuaria de España para el periodo 2022-26, que contempla la congelación de las tasas para los próximos cinco años, "es un marco estable y previsible para apoyar la recuperación del sector del transporte aéreo e impulsar el turismo".EFE abc/ig