La pesadilla de Courtois

Madrid, 16 feb La gran actuación de Thibaut Courtois en el Parque de los Príncipes, con siete paradas incluido un penalti detenido al argentino Leo Messi, no pudo aliviar una particular pesadilla que sufre ante el PSG, al que nunca ganó en su carrera y con el que espera desquitarse con una remontada en el estadio Santiago Bernabéu. Courtois fue el único jugador del Real Madrid que estuvo a un nivel estelar en París. Sostuvo a su equipo y permitió que la eliminatoria llegue abierta al 9 de marzo. Solo Kylian Mbappé en el último de sus intentos, fue capaz de superar al portero belga por bajo y desquitarse de sus intentos previos, especialmente brillante el madridista en un mano a mano en el primer acto y una parada repleta de reflejos en el segundo. Estuvo a un paso de dejar su portería a cero Thibaut por quinto encuentro de los siete disputados en la presente edición de la Liga de Campeones, competición en la que exhibe un 90% de eficacia en los disparos que recibe. Su gran temporada se refleja en las 99 paradas realizadas en los 124 disparos que ha recibido en todas las competiciones. Sin embargo, Courtois tiene una espina clavada con el París Saint-Germain y malos recuerdos de los octavos de final de 'Champions'. Defendiendo al Chelsea fue eliminado en dos ocasiones en esta ronda, tras un doble empate en 2015 y perdiendo los dos partidos en el cruce de 2016. Tampoco fue capaz de saborear un triunfo ante el equipo parisino en el Real Madrid. Encajó un duro golpe en la fase de grupos de la temporada 2019-20, recibiendo tres goles en un partido en el que, como ocurrió este martes, el conjunto madridista no disparó a la portería rival en el Parque de los Príncipes. Y el encuentro del Santiago Bernabéu ya sufrió el acierto de Mbappé, que cambió el ritmo a un partido que marchaba bien para los intereses madridistas, gracias a un doblete de Karim Benzema, que el PSG igualó en los nueve minutos finales con el tanto del empate marcado por Pablo Sarabia. Courtois intentará despertar de su pesadilla en la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones en el Bernabéu, ante un París Saint-Germain con el que nunca pudo dejar su portería a cero y del que ha recibido 13 goles en siete enfrentamientos. EFE rmm/apa