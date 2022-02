La Eurocámara aprieta a la CE para retener ya fondos a Polonia y Hungría

Estrasburgo (Francia), 16 feb Los eurodiputados responsables del mecanismo que condiciona el pago de fondos europeos al respeto del Estado de derecho avalado por la justicia comunitaria defendieron este miércoles que la activación de este proceso contra Polonia y Hungría debería ser cuestión de “días o pocas semanas”. Cuatro de los eurodiputados más involucrados en la creación de este mecanismo comparecieron en rueda de prensa desde Estrasburgo para reaccionar a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que ha avalado el mecanismo para suspender el desembolso de ayudas europeas por vulneraciones del Estado de derecho que afecten a los intereses financieros del bloque. Los eurodiputados consideraron “peligroso” retrasar más la retención de fondos a estos países. “Podemos entender que tienen que leer la sentencia, pero eso es cuestión de días. Los servicios jurídicos de la Comisión son competentes y la sentencia no es una sorpresa. El reglamento lleva aprobado 14 meses, y las violaciones (han sucedido durante) años", dijo la socialista española Eider Gardiazábal. La parlamentaria añadió "Esperamos que la Comisión tenga hechos los deberes y que no haya estado de brazos cruzados esperando la sentencia de hoy”. La diputada subrayó que la sentencia ha recordado que el respeto a los valores comunes europeos no es solo una condición para entrar en el club comunitario, sino que tiene que seguir siendo parte del comportamiento de un país que ya es Estado miembro. Asimismo, consideró la decisión un “aval al trabajo serio” que ha emprendido el Parlamento para crear este mecanismo. La Eurocámara lleva más de un año, desde la entrada en vigor de la regulación, pidiendo a la Comisión que la use, pero Bruselas prefirió esperar a conocer el veredicto de los jueces del TJUE antes de comenzar el procedimiento contra Budapest y Polonia, que tienen causas abiertas desde hace meses, por ejemplo, por aprobar normativas que perjudican la independencia judicial. “Se ha eliminado el último obstáculo. El mensaje del Parlamento es directo a la Comisión: es el momento de implementar esta regulación. El futuro del Estado de derecho, la protección de los valores fundacionales de la UE y el presupuesto europeo están en las manos de la Comisión”, dijo el diputado popular finlandés Petri Sarvamaa. Con la sentencia final, los eurodiputados creen que la Comisión no puede permitirse retrasarlo más para, evantualmente, activarlo después de las elecciones en Hungría del próximo mes de abril. “Esto sería peligroso: cada día, semana y mes que se retrasa beneficia a los regímenes autoritarios en nuestra Unión”, advirtió Sarvamaa. “Espero que este día marque el final de la procrastinación, que la Comisión se dé cuenta de su deber histórico y asuma su papel de guardiana de los tratados”, dijo por su parte la liberal húngara Katalin Cseh. El alemán de los Verdes Daniel Freund explicó por su parte que, si la Comisión sigue ignorando estas llamadas a aplicar la legislación comunitaria, el Parlamento podría hacer uso de algunos de los mecanismos de control de los que dispone, como con el procedimiento para aprobar el presupuesto de la Comisión para años venideros o la aprobación de las cuentas del Ejecutivo comunitario en años pasados. Freund también criticó el argumento de Bruselas de que, pese a los retrasos, no se perderá ningún caso por el camino, ya que muchas violaciones del Estado de derecho tienen consecuencias que “no pueden paliarse de forma retroactiva”: es el caso, recordó, de los jueces apartados de sus funciones o de las ONG que han entrado en bancarrota y tenido que echar el cierre. EFE lzu/cat/jgb