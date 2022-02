La Berlinale cierra una edición con "Alcarràs" como máxima triunfadora

Berlín, 16 feb La Berlinale cerró su 72 edición con la entrega de sus premios, en los que la película española "Alcarràs", dirigida por Carla Simón, se alzó con el Oso de Oro, una cinta que retrata a una familia de melocotoneros catalanes, exponente de la lucha de todo pequeño agricultor, el amor a la tierra y la desolación ante la que será su última cosecha. Simón, quien regresaba al festival tras haber ganado en 2017 el premio a la mejor opera prima de la Berlinale con “Estiu 1993”, dedicó el máximo galardón a todos los pequeños agricultores que, como los de su filme, luchan por la supervivencia. El jurado de la Berlinale, presidido por el director indio-estadounidense M. Night Shyamalan, valoró en la película la ternura que Simón imprimió a sus personajes, en una cinta interpretada por actores no profesionales con los que la directora creo una auténtica familia. El Gran Premio del Jurado fue para el surcoreano Hong Sangsoo, por "The Novelist's Film", una película tejida sobre reencuentros y la relación que nace entre una escritora de éxito y una actriz. El Oso de Plata del Jurado fue para la mexicano-boliviana Natalia López Gallardo, por su producción mexicano-argentina "Manto de Gemas". La Plata a la mejor dirección la ganó la francesa Claire Denis, por "Avec amour et acharnement", mientras que la correspondiente a la mejor interpretación fue para la germano-turca Mltem Kaptan por "Rabuye Kurnaz versus George W. Bush", dirigida por el alemán Andreas Dresen. Los premios del jurado internacional cerraron la competición de la Berlinale, que regresó con esta edición al formato presencial, tras haber quedado limitado a lo meramente virtual el año pasado por imperativos de la pandemia. Se ha celebrado, sin embargo, bajo estrictas medidas, ya que Alemania atraviesa aún una fase de fuerte incidencia de contagios derivados de la variante ómicron. La asistencia a los pases o conferencias de prensa solo era posible para los representantes de los medios acreditados con la pauta completa de la vacunación más un test diario negativo -también para quienes tenían la dosis de refresco-. La actriz francesa Isabelle Huppert no pudo acudir a Berlín para recoger el Oso de Oro de Honor al conjunto de su carrera, por haber dado positivo de covid la víspera de la gala prevista para ese homenaje, que siguió de forma virtual desde París. EFE gc/cdp