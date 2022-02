La Academia francesa de Bellas Artes critica la censura de obras en internet

París, 16 feb La Academia francesa de Bellas Artes denunció este miércoles que las redes sociales censuren obras que contengan desnudos, al considerar que esa política obstaculiza "cada día más" la promoción del arte en esas plataformas. "L'origine du monde" ("El origen del mundo"), de Gustave Courbet; "La liberté guidant le peuple" ("La libertad guiando al pueblo"), de Eugène Delacroix, o incluso la Venus de Willendorf, una oronda escultura paleolítica de más de 25.000 años de antigüedad, son algunos de los ejemplos de censura citados. La Academia de Bellas Artes, que impulsa la creación artística en Francia, subrayó en una nota que las plataformas no deben atribuirse el derecho de vetar la difusión de una obra con el único motivo de que esta "no cumple totalmente sus criterios". Las principales redes, según recordó, han introducido en sus condiciones de uso que su política de difusión no permite desnudos y sus algoritmos no distinguen entre una creación artística y fotos de desnudos de los usuarios. La Academia estimó que esta "situación grotesca" requiere una reacción por su parte e invitó a reflexionar sobre la libertad de la difusión de información "y sobre los medios que deben aplicarse para protegerla". EFE mgr/acm