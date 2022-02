Kuwait declara anticonstitucional ley contra la "imitación de sexo opuesto"

El Cairo, 16 feb El Tribunal Constitucional de Kuwait declaró este miércoles anticonstitucional una ley que castiga la "imitación del sexo opuesto", lo que se ha considerado "un gran avance" para las personas transgénero en el país árabe, informaron fuentes oficiales y ONG. El tribunal indicó que el artículo 198 del Código Penal, que "incluía una penalización por imitar al sexo opuesto en cualquier forma", es "inconstitucional" e "incompatible" con la Carta Magna, ya que este texto no asegura la libertad personal, según un comunicado publicado por el tribunal en su página web. El veredicto aclara que en el texto del citado artículo "no se incluía un criterio objetivo disciplinado que determine qué acto es jurídicamente pecaminoso, qué se considera imitación del sexo opuesto y qué no". Asimismo, apunta que las frases del citado artículo son "genéricas" y "ambigüas", y ponen en manos de las autoridades "la apreciación de cada caso sin control que las restrinja, por lo que su aplicación puede desencadenar errores de cálculo", se apunta en la nota. Este veredicto supone un "un gran avance para los derechos de las personas transgénero en la región" de Oriente Medio, apuntó en un comunicado la directora de adjunta de Amnistía Internacional (AI) para Oriente Medio y el Norte de África, Lynn Maalouf. Maalouf aseveró que el artículo declarado anticonstitucional es "profundamente discriminatorio, demasiado vago y nunca debería haber sido aceptado como ley". La investigadora insistió en que las autoridades kuwaitíes "deben ahora asegurarse de que el artículo 198 sea derogado en su totalidad, y deben poner fin de inmediato a las detenciones arbitrarias de personas transgénero y retirar todos los cargos y condenas presentados en su contra en virtud de esta ley transfóbica". En concreto, la ONG hace referencia en su comunicado a la ciudadana kuwaití Maha al Mutairi, "quien fue arrestada únicamente por ser una mujer trans". Al Mutairi, una de las pocas personas en Kuwait que ha hablado públicamente sobre la discriminación y violencia contra las personas del colectivo LGTBI en el país del golfo, se encuentra desde el año pasado en la prisión central de hombres sirviendo una sentencia de dos años acusada de "imitar el sexo opuesto". EFE fa-ijm/alf