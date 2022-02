Kremlin dice que reconocimiento del Donbás no se ajusta a Acuerdos de Minsk

Moscú, 16 feb El Kremlin declaró hoy que el reconocimiento de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania, no se ajusta a los Acuerdos de Minsk para el arreglo del conflicto del Donbás, cuyo cumplimiento exige Rusia. "Sin duda, el reconocimiento no se corresponde con los Acuerdos de Minsk. Esto es así", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria. Agregó que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha declarado en numerosas ocasiones que la tarea fundamental es cumplir esos acuerdos suscritos en 2015, que entre sus puntos incluye el establecimiento de un estatus especial para los territorios controlados por los separatistas prorrusos. Este martes la Duma del Estado aprobó por mayoría abrumadora un llamamiento a Putin para que reconozca las independencias de las autroproclamadas repúblicas populares. El presidente ruso tomó nota del llamamiento, dijo Peskov, que destacó que ese documento es un "claro indicador de los ánimos de los diputados y del punto de vista predominante de la opinión pública del país". Según el portavoz, la legislación rusa no impone al jefe el Estado plazos ni obligación de responder a este tipo de llamamientos. El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmitro Kuleba, advirtió este martes de que el reconocimiento por Rusia de las autoproclamadas repúblicas populares supondrá la denuncia de los Acuerdos de Minsk, con todas las consecuencias que de ello se desprenden. EFE bsi/cae/pi