Kim Jong-un asiste a una congregación nacional por el 80 aniversario de su padre

Seúl, 16 feb El líder norcoreano, Kim Jong-un, asistió en la víspera a un acto para celebrar los 80 años del nacimiento de su difunto padre, el anterior dictador del régimen Kim Jong-il, según informaron hoy los medios estatales. La "congregación nacional", según calificó el evento la agencia estatal KCNA, tuvo lugar el pasado martes en la ciudad de Samjiyon, al noroeste del país, lo que supuso la primera ocasión en que esta conmemoración no se celebra en Pionyang. El líder norcoreano asistió al evento acompañado de otros altos cargos el régimen, entre ellos su hermana Kim Yo-jong y Ri Il-hwan, miembro del comité central del Partido de los Trabajadores, y depositó una ofrenda floral frente a la estatua de Kim Jong-il ubicada en una plaza en Samjiyon, según KCNA. El medio estatal no informó sobre si Kim pronunció un discurso durante el evento, ni si visitó como es su costumbre en esta fecha el mausoleo que guarda los restos embalsamados de su padre y de su abuelo, en el Palacio del Sol de Kumsusan de la capital norcoreana. El actual dictador norcoreano rinde tributo en esta fecha del nacimiento de su predecesor en el cargo con visitas al mausoleo cada año desde que llegó al poder a finales de 2011. Corea del Norte comenzó la semana pasada a celebrar eventos culturales y ceremonias para conmemorar los 80 años del nacimiento de Kim Jong-il, mientras que los servicios de inteligencia surcoreanos han detectado también preparativos para un posible desfile militar del que por ahora no se tiene constancia. La fecha es especialmente significativa puesto que el régimen pone énfasis en los aniversarios terminados en cero y cinco. Tras el fallecimiento de Kim Jong-il, Pionyang acogió actos de gran relieve en 2012 y 2017, cuando se celebraron respectivamente los 70 y 75 años del nacimiento del exmariscal, que en realidad vino al mundo en 1941 (no en 1942 como asegura el régimen) según muestran archivos soviéticos. En los ensayos militares que han sido observados vía satélite no se ha detectado la presencia de vehículos militares, por lo que los expertos consideran que el régimen no optaría por exhibir ahora armas de destrucción masiva y que podrían corresponder en realidad a los preparativos para otro desfile que se celebraría el 15 de abril. El próximo 15 de abril -el "Día del sol", la festividad nacional más importante- Corea del Norte conmemora el 110 aniversario del nacimiento de Kim Il-sung, padre de Kim Jong-il, abuelo del actual líder y fundador del país.