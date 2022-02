Juristas dan a relator de ONU dossier sobre el estado de Justicia en Bolivia

La Paz, 16 feb Un grupo de juristas independientes entregó este miércoles al relator especial para la Independencia de Jueces y Abogados de la ONU, Diego García-Sayán, información sobre las "graves dificultades" en el sistema judicial en Bolivia y ven con optimismo que su visión "imparcial" ayude a la reforma de la Justicia. El grupo de juristas entregó al relator especial un dossier con información sobre la "falta de independencia judicial" en el país desde 2006 para que conozca la "urgente" necesidad de una reforma del sistema judicial. "Hemos podido transmitirle al relator las graves dificultades por las cuales está atravesando nuestra administración de Justicia, con especial énfasis en la falta de independencia", expresó a los medios el exalcalde de La Paz y abogado Juan del Granado. También le hicieron conocer sobre la "inexistencia de una verdadera división de poderes" y el "ejercicio autoritario" del Gobierno de Luis Arce, al igual que de los anteriores administraciones desde 2006, cuando Evo Morales era mandatario. "Hemos dado cuenta de manera detallada (...) de la urgente necesidad de ir a una reforma de la Constitución Política del Estado de manera parcial para de esta forma enfrentar y resolver una reforma judicial estructural", sostuvo Del Granado. Por su parte, José Antonio Rivera, otro de los juristas, explicó que la Justicia en el país está en "terapia intensiva" especialmente por la "crónica retardación", los "altos índices de corrupción o investigados no sancionados" y la "mala calidad en el servicio". Además de la "alta injerencia en la selección y designación de jueces en el país" que refleja una "Justicia parcializada". Los juristas también le presentaron a García-Sayán su propuesta de reforma al sistema judicial. Del Granado manifestó que espera que el relator de la ONU brinde un informe "lo más objetivo posible" y ve con optimismo que ese documento contribuya al "esfuerzo nacional para la reforma judicial" en el país. REUNIONES Este miércoles se prevé que se reúna con los presidentes de las Cámaras de Senado, Andrónico Rodríguez, y de Diputados, Freddy Mamani Laura, ambos oficialistas, y las comisiones de Justicia y de Constitución. La jefa de la bancada opositora Creemos, Centa Rek, denunció que los senadores opositores que conforman esas comisiones "no fueron notificados" sobre la reunión con el relator con el objetivo de que esa audiencia sea solamente con los parlamentarios oficialistas. "Esto, por sí mismo constituye no solo una vulneración, sino una prueba del sesgo con el que el Gobierno maneja las situaciones en Bolivia, tratando de acallar las voces de una oposición que está perseguida y que ahora pretende ser silenciada", indicó Rek. El relator de la ONU inició el martes una apretada agenda en medio de hermetismo y sin dar declaraciones asistiendo a reuniones con el vicepresidente, David Choquehuanca, el canciller, Rogelio Mayta, y el ministro de Justicia, Iván Lima. Además se sabe que tendrá alrededor de 25 reuniones con personas del Gobierno y entidades civiles para examinar la independencia judicial. Varias organizaciones y personas, incluyendo la expresidenta transitoria de Bolivia Jeanine Áñez, quien está detenida preventivamente en una cárcel en La Paz, pidieron una audiencia con García-Sayán para expresarle su situación. EFE ysm/lnm/laa