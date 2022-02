Jasikevicius: "Tienes que pensar en la Copa como un esprint de 40 minutos"

Barcelona, 16 feb El entrenador del Barça, el lituano Sarunas Jasikevicius, valoró este miércoles en rueda de prensa que la Copa del Rey, que se disputa en Granada del 17 al 20 de febrero, debe afrontarse "como un esprint de 40 minutos". "Tienes que pensar en la Copa como un esprint de 40 minutos. Si tienes suerte de ganarlo, olvidarlo y mentalizarte la misma noche en el rival que viene. Hay que saber adaptarse muy rápido porque no hay entrenos, sobre todo preparase mentalmente", insistió el técnico lituano. Jasikevicius reconoció que el Barça llega a la cita "en un momento más o menos bueno" a nivel de resultados y habiendo podido preparar el torneo a consciencia, puesto que disputaron su último encuentro el viernes en la pista del Real Madrid. "Estamos ilusionados. Es un título. Llegamos en un momento más o menos bueno, pero al final todo empieza de cero. Hay que tratar cada partido como una final. Después del viernes no existe mañana para nosotros y ojalá nos ganemos otro partido más", afirmó el técnico barcelonista. Jasikevicius elogió sin reparos al Baxi Manresa, primer oponente del Barça en el torneo, un equipo que esta temporada ya ha vencido en dos ocasiones al cuadro azulgrana: "Hay que tener mucha concentración y voluntad. El Manresa complica las cosas a todo el mundo. Hablamos de un proyecto muy sólido, con el mismo entrenador y dirección durante mucho tiempo". "Sabe exactamente a lo que juega, con un ritmo muy alto. Tira diez veces más a canasta que ningún otro equipo. Los puntos de contraataque y el rebote también son su fuerte. Tienen un promedio de 15 rebotes en ataque, una barbaridad. Si no salimos con la misma intensidad y dureza física, será complicado", añadió 'Saras'. También destacó la labor del técnico rival Pedro Martínez, del que se ha declarado admirador en más de una ocasión: "Es uno de mis favoritos, nos llevamos muy bien y le aprecio mucho. He visto cursos suyos y aprendido cómo construye los entrenamientos y transmite todo a los jugadores" "Su éxito no me sorprende para nada, porque allá donde va sus equipos juegan un buen baloncesto", completó el preparador del Barça. Sobre los cambios que implicará en ataque la baja del lesionado Cory Higgins, Jasikevicius destacó la polivalencia de sus hombres. "(Nico) Laprovittola ha jugado de base puro y ahora comparte la dirección con (Nick) Calathes. Dante (Exum) está cada día mejor y nos da cosas que nos daba (Cory) Higgins, como penetrar y romper desde el perímetro. Tenemos gente", explicó el técnico báltico. Sobre la reincorporación al equipo de Pierre Oriola y Alex Abrines, Jasikevicius optó por la prudencia: "Estamos esperando a ver qué nos pueden dar, sobre todo en los entrenamientos primero. Necesitas a todos los jugadores. Eso fue la clave el año pasado". EFE 1012041 xsf/fa/apa