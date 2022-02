Isabel II ayudará al príncipe Andrés a pagar a su denunciante, según un diario

Londres, 16 feb La reina Isabel II de Inglaterra ayudará al príncipe Andrés a pagar más de 12 millones de libras (14 millones de euros) a la mujer que lo denunció por supuesto abuso sexual, tras el acuerdo extrajudicial alcanzado entre las partes, revela este miércoles el periódico británico "The Daily Telegraph". El acuerdo, dado a conocer ayer, señala que el duque de York alcanzó el pacto extrajudicial con Virginia Giuffre, lo que evita que el segundo hijo varón de la reina tenga que prestar declaración judicial el próximo marzo, como estaba previsto. Giuffre ha acusado al príncipe de abuso sexual en tres ocasiones cuando ella era menor de edad. En virtud del acuerdo, sellado en EEUU, ambas partes no pueden hablar en público del caso ni de lo pactado, si bien se sabe que el príncipe se ha comprometido a pagar una suma de dinero a la entidad benéfica de Giuffre que ayuda a víctimas de abusos. No obstante, el "Daily Telegraph" afirma que el dinero total que recibirá Giuffre, víctima del empresario pederasta Jeffrey Epstein, y su entidad benéfica supera los 12 millones de libras. El mismo rotativo señala que la soberana, de 95 años, ya ha financiado en forma privada la batalla legal de su hijo y ahora financiará parte del acuerdo extrajudicial a fin de que el príncipe pueda poner fin a este caso, que ha saltado a los medios en el año en que Isabel II cumple 70 años en el trono. Al parecer, las negociaciones para llegar al pacto duraron al menos diez días y terminaron el pasado domingo, agrega el diario. El duque de York ha negado siempre las acusaciones de Giuffre al afirmar, en una entrevista con la BBC hace más de dos años, que no podía acordarse si alguna vez la había conocido. El pasado enero, la reina le retiró al príncipe sus títulos militares y las entidades que patrocinaba, pero hoy los medios cuestionan si Andrés tendría que perder también el ducado de York. No se espera que el príncipe participe en las celebraciones oficiales por el Jubileo de Platino -los 70 años del reinado de Isabel II-, previstas para principios de junio. No obstante, el duque de York será visto en público a finales de marzo junto con el resto de la familia real con motivo del servicio religioso en memoria del duque de Edimburgo, fallecido en abril de 2021, que se celebrará en la Abadía de Westminster, en Londres. EFE vg/pi