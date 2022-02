Iglesia de 350 años de antigüedad sufre daños por sismo en Guatemala

Ciudad de Guatemala, 16 feb El terremoto de este miércoles en Guatemala, de magnitud 6,8 en la escala abierta de Richter y que provocó la muerte de una persona, dejó daños a una iglesia ubicada en el centro del país centroamericano con más de 350 años de antigüedad. La iglesia San Juan Bautista, ubicada a pocos kilómetros de la Ciudad de Guatemala (centro), sufrió el colapso de su techo, que dejó un hoyo, además de ciertas grietas en las paredes del templo, según constató Efe. La parte del techo, además, cayó frente a dos imágenes religiosas que normalmente son llevadas en andas para las tradicionales procesiones guatemaltecas. "Tenemos una misa todos los días a las 7 de la mañana. Alrededor de 50 personas vienen a congregarse. Gracias a Dios el sismo no fue a esa hora", aseveró a Efe el presbitero de la iglesia, Javier Burgos Ruiz. De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), el temblor ocurrió a las 01.12 hora local (07.12 GMT), y fue sensible en todo el territorio guatemalteco. EL RECUENTO DE LOS DAÑOS El religioso detalló que esperan una evaluación para determinar los daños sufridos por la iglesia, ubicada en el municipio de Amatitlán, en el departamento de Guatemala, a unos 30 kilómetros del centro de la capital del país. Algunos fieles se acercaron después del sismo a la iglesia este mismo miércoles para verificar los daños en el templo y rezar en agradecimiento por la ausencia de víctimas. "Venimos todas las mañanas al templo. El sismo nos levantó por lo fuerte que fue", contó a Efe Teresa, de 45 años, quien asiste con regularidad a la iglesia y prefirió no dar su apellido. El sacristán de la iglesia, Agustín Elías, dijo que "pensamos que era un sismo normal, pero aumentó su intensidad" y "quedamos con miedo a réplicas". El templo, cuya construcción empezó en 1665, fue declarado como Monumento Histórico del Período Hispánico de Guatemala mediante un acuerdo ministerial en junio de 1970. El terremoto de este miércoles en Guatemala dejó una persona fallecida y 24.700 afectados según confirmaron las autoridades de protección civil. Los cuerpos de socorro indicaron la víctima fatal del terremoto es una mujer quien al salir corriendo de su vivienda por el temblor, le dio un paro cardíaco y pese a que vecinos las llevaron a una sede de los bomberos, ya no contaba con los signos vitales. El deceso se registró en un sector al oeste de Ciudad de Guatemala, específicamente en el municipio de Mixco. El fallecimiento de esta mujer, que no fue identificada, fue confirmado por las autoridades de protección civil. El epicentro del movimiento telúrico se registró en las costas del océano Pacífico y alarmó a la población. Guatemala es un país altamente sísmico y los habitantes del país aún recuerda el gran terremoto que el 4 de febrero de 1976 azotó la nación centroamericana y dejó 23.000 fallecidos. Ese terremoto, con una magnitud de 7,5 en la escala Richter, ocurrió también de madrugada y tuvo su epicentro en el departamento caribeño de Izabal. EFE eb/jcm/cpy (foto) (video)