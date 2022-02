Guatemala prevé ampliar las inversiones del extranjero tras un 2021 "atípico"

Ciudad de Guatemala, 16 feb Guatemala cerró el 2021 con las cifras más altas de inversión extranjera en su historia por más de 3.400 millones de dólares, casi el triple de lo esperado por el Programa Nacional de Competitividad (Pronacom) del Ministerio de Economía local, que buscará mantener el pulso en 2022. Para la nueva comisionada presidencial de Competitividad e Inversión a cargo del Pronacom, Karin de León, la principal punta de lanza para Guatemala será la continuidad en la estrategia de captación y renovación de inversiones para la nación centroamericana, que incluso en el primer mes de 2022 ya dejó dos nuevos convenios y cuatro reinversiones. De León sustituyó en enero pasado al anterior director, Rolando Paiz, y señaló en una entrevista con la agencia Efe que durante el primer mes del año se concretaron por tanto 124,8 millones de dólares, correspondientes a dos nuevas inversiones en el sector de manufacturas y cuatro proyectos ya existentes en agroindustria y manufacturas diversas. La expectativa del Gobierno en el presente año es superar los 1.500 millones de dólares, 300 millones más que lo esperado el año pasado y que fue rebasado con creces debido a una particularidad: la compra de la empresa de telecomunicaciones Tigo (Comcel) por parte de la firma sueca Millicom a sus socios guatemaltecos. UN AÑO DISTINTO "Fue un año atípico", reconoce De León desde su despacho en la entrevista con Efe, en donde asegura que, más allá de la compra de la multinacional sueca, el récord fue superado como "parte del crecimiento económico de la recuperación que Guatemala tuvo y eso hizo que de alguna manera vayamos destacando en comparación con algunos países de la región". La licenciada en mercadotecnia y especialista en derecho internacional atribuye el éxito de 2021 al "fruto de la visión que el presidente, Alejandro Giammattei, se ha planteado en los temas económicos y de inversión extranjera directa", principalmente en un plan denominado "Guatemala no se detiene". La "estabilidad" y "la confianza que se ha generado para que el sector privado y las empresas extranjeras puedan venir a evaluar a Guatemala como una alternativa" también ha sido trascendental en los resultados de la entidad, que prevé "seguir trabajando en la misma estrategia". El Pronacom seguirá "fortaleciendo los sectores en donde Guatemala ya es bueno", como en "vestuario y textiles", así como "la parte de alimentos", además de nuevas áreas "en donde Guatemala todavía no ha tenido tanto desarrollo anteriormente", como los centros de atención al cliente, la subcontratación de procesos de negocio, farmacéutica y dispositivos eléctricos. LOS RETOS DE SIEMPRE La nueva comisionada presidencial del Pronacom advierte que uno de los principales retos del país centroamericano en términos de inversión será durante 2022 -tal y como lo ha sido anteriormente- la infraestructura. "Creo que es algo en lo que tenemos que seguir trabajando. Vemos ahí avances importantes en la aprobación del primer proyecto de Alianza Público Privada -en referencia a una carretera hacia la costa sur del país-, que es un buen indicador, pero yo lo pondría como uno de los retos más importantes". En cuanto a los índices de corrupción que azotan a Guatemala, ubicada en el escalafón 150 -empatado con Guinea, Irán y Tayikistán- del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, De León asevera que "sin duda, si un inversionista va a poner plata y montos importantes en un país es uno de los aspectos que toma en cuenta (los índices de corrupción)". Sin embargo, en su experiencia "no hemos encontrado esa dificultad de las empresas. El trabajo que nosotros hacemos con los inversionistas es llevarlos de la mano, enseñarles cuáles son los pasos y procesos para instalarse. Entonces, de alguna manera se les van mostrando los pasos correctos que deben de cumplir para instalarse en el país, entonces no hemos tenido la experiencia que pongan ese tema de corrupción como un obstáculo", asegura. El Gobierno, finalmente, seguirá confiando en la ubicación "privilegiada" y "estratégica" de Guatemala con salidas al mar en los océanos Pacífico y Atlántico, para continuar sus planes de atraer inversión, señala la funcionaria, quien considera que el país tiene "mano de obra con características muy particulares", con "mucha habilidad" para el sector manufacturero. Emiliano Castro Sáenz