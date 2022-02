Giménez: "Me dolió muchísimo que me recriminaran"

Madrid, 16 feb José María Giménez, defensa del Atlético de Madrid, pidió este miércoles "disculpas de todo corazón si la gente se ha tomado mal" su gesto a la grada durante el partido contra el Levante en el estadio Wanda Metropolitano, con derrota por 0-1, aunque admitió que le "dolió muchísimo" que un sector de la afición le recriminara una acción del encuentro, cuando "no salen las cosas", entre "tantos nervios y ganas de ganar". "La gente del Atlético de Madrid sabe del cariño que le tengo. Yo soy lo que soy gracias a ellos, sino no hubiera sido nada mi carrera. Realmente, si en algún momento se sintieron increpados o algo que no es así, son momentos en los que uno, con tanto nervios y tantas ganas de ganar, al final no salen las cosas y encima me lo recriminan ese sector de la grada... Me dolió. Me dolió muchísimo", expresó en declaraciones a los medios del club. "Pero esto es una familia y en la familia también hay broncas. Pedirle disculpas, sobre todo a la gente de ese sector que me pitó, que no lo tomen como algo para enseñarse, porque no es por ahí. La gente que me conoce sabe que no soy ese tipo de persona, ni mucho menos, para recriminar algo", añadió. "En momentos de tensión y nervios, todos estamos nerviosos y hace que tengamos actos que después nos arrepentimos o que no queríamos hacer. Si la gente se lo ha tomado mal, pido disculpas de todo corazón. No tengo problema en pedirle disculpas de uno por uno. No es por ahí. No es por el lado del enojo", insistió. Giménez estaba "triste y dolido" por la derrota contra el Levante. "A mí me gustaría que, en algún momento, alguien vea cómo entrena este equipo, porque realmente es admirable ver cómo todos los compañeros se dejan todo en los entrenamientos para que se den los resultados. Después, que en los partidos no salgan las cosas duele. No conozco otro camino que seguir esforzándonos, trabajando y levantarnos de cada caída", expresó sobre el momento del equipo. EFE id-jl/jpd