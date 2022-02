Firma insta accionistas Apple a oponerse a compensación de Cook

Tim Cook, chief executive officer of Apple Inc., speaks virtually during the Apple Worldwide Developers Conference on a laptop computer in Tiskilwa, Illinois, U.S., on Monday, June 7, 2021. Apple is expected to announce its long-rumored 14-inch and 16-inch MacBook Pro with Apple silicon at WWDC, according to Wedbush analyst Daniel Ives.

(Bloomberg) -- Los inversionistas de Apple Inc. deberían votar en contra del paquete de compensación de US$99 millones otorgado el año pasado al director ejecutivo, Tim Cook, recomienda una firma de asesores de accionistas.

La mitad de la adjudicación de Cook para 2021 se basa en el tiempo y no depende de criterios de desempeño satisfactorios, como aumentos en el precio de las acciones de Apple, dijo en un informe el Servicio de Accionistas Institucionales (ISS, según sus siglas en inglés) con sede en Rockville, Maryland. Además, incluso si Cook, de 61 años, se retirara, la compensación sería otorgada, dijo ISS al instar a los accionistas a oponerse al paquete de pago en la reunión anual de la compañía el 4 de marzo.

“Existen preocupaciones importantes con respecto al diseño y la magnitud de la adjudicación de capital otorgada al CEO Cook”, señaló ISS en el informe.

Un portavoz de Apple, con sede en Cupertino, California, se negó a comentar al respecto.

La mayor parte de la paga de un ejecutivo corporativo a menudo se presenta en forma de acciones u opciones y, a menudo, viene con restricciones o criterios de desempeño diseñados para brindar incentivos para permanecer en la empresa. El año pasado, Cook recibió premios en acciones valorados en US$82 millones en ese momento, así como un bono en efectivo de US$12 millones, un salario de US$3 millones y otras compensaciones.

Fue el primer paquete de pago que recibió Cook después de cobrar un premio de US$750 millones que Apple le otorgó después de relevar a Steve Jobs hace 10 años. Cook desafió a algunos críticos que anticiparon que la estrella de Apple se desvanecería en la era posterior a Jobs. Desde 2011, el rendimiento total de los accionistas de Apple ha superado el 1000%, elevando el valor de mercado de la empresa a US$2,8 billones.

El mes pasado, Apple reveló cuánto le pagó a Cook en un presentación y ahora someterá la compensación a una votación no vinculante. El paquete de compensaciones 2021 de Cook incluyó nuevos premios de capital que podrían proporcionarle hasta 1 millón de acciones para 2025.

Los accionistas de Apple han apoyado la paga de Cook y otros ejecutivos en el pasado. En la reunión anual de 2021, el 95% de los votos emitidos respaldaron su programa de compensación para ejecutivos.

El Financial Times informó previamente sobre la recomendación de ISS.

