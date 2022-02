Exportaciones mineras de Ecuador en 2021 superaron en un 31% las previsiones

Quito, 16 feb Las exportaciones mineras de Ecuador en 2021 cerraron en 2.092 millones de dólares, superando en un 31% las metas previstas, informó este miércoles el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Las estimaciones iniciales fijadas por esa institución llegaban a 1.600 millones de dólares por exportaciones mineras en 2021, pero cerraron el año con "un récord histórico", indicó la entidad en un comunicado. Recordó que en 2021 la minería se ubicó como el cuarto rubro de las exportaciones ecuatorianas, después del petróleo, el banano y el camarón. Además, en las exportaciones no tradicionales, los productos mineros ocupan el primer lugar, apuntó. El ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Juan Carlos Bermeo Calderón, destacó el impulso del Gobierno liderado por Guillermo Lasso a "la minería legal y responsable que genera recursos para beneficio de todos los ecuatorianos", indica el comunicado. "Gracias a las exportaciones de las minas a gran escala Fruta del Norte (740 millones de dólares), Mirador (840 millones) y el continuo crecimiento de las actividades de pequeña minería (513 millones de dólares), este sector avanza para convertirse en un pilar fundamental de la economía nacional", dijo. Y señaló que el futuro de Ecuador "está en la minería, una industria multiplicadora de empleo, encadenamiento productivo y desarrollo prioritario para las zonas de influencia de los proyectos". Para el año 2025, se calcula un crecimiento sostenido de las exportaciones mineras que podrían alcanzar 4.000 millones de dólares, hecho que será posible con el inicio de producción de nuevas minas como Curipamba, en la provincia de Bolívar; La Plata, en la de Cotopaxi, y Loma Larga, en la de Azuay. Ecuador exporta principalmente concentrado de cobre, concentrado de oro, oro doré y, en menor medida, minerales como plata, plomo y zinc a China, Suiza, Estados Unidos y Finlandia. Hasta septiembre de 2021, el sector minero compuesto por pequeña, mediana y gran minería, empleaba aproximadamente a 40.000 trabajadores de manera directa y se proyecta que para 2025 se alcancen más de 300.000 empleos directos e indirectos por esta actividad, según el Ministerio. EFE sm/lll