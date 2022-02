Exjefe militar guatemalteco enfrentará juicio por genocidio de indígenas

Ciudad de Guatemala, 15 feb El exjefe militar guatemalteco Luis Enrique Mendoza García enfrentará un debate oral y público por su responsabilidad en el genocidio de cientos de indígenas ixiles durante el conflicto armado interno (1960-1996) en el país centroamericano. Mendoza García fue enviado a juicio este martes por decisión del Juzgado de Mayor Riesgo C del Organismo Judicial guatemalteco, por los cargos de genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad. El exmilitar fue jefe de operaciones del Estado Mayor Presidencial entre 1982 y 1983, durante uno de los períodos más sangrientos del conflicto armado interno en Guatemala, que en total dejó 200.000 personas asesinadas y alrededor de 45.000 desaparecidos, más del 90 % de ellos a manos del Ejército, de acuerdo con informes de organismos internacionales. Según la acusación del Ministerio Público, Mendoza García firmó uno de los planes del Gobierno guatemalteco en 1982 con el que el Ejército pretendía derrotar a las fuerzas guerrilleras, denominado "Victoria 82". Dicho plan avalaba operativos contrainsurgentes en contra de personas no combatientes, en este caso indígenas ixiles del departamento de Quiché, ubicado unos 200 kilómetros al noroeste de la Ciudad de Guatemala. El debate oral y público en contra de Mendoza García tendrá lugar a partir del 15 de marzo en el Tribunal de Mayor Riesgo A del Organismo Judicial guatemalteco. Las entidades no gubernamentales Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh) y Asociación Justicia y Reconcilación son querellantes junto al Ministerio Público en contra del exmilitar. De acuerdo a la acusación, Mendoza García cometió genocidio "en contra de un grupo étnico maya ixil y población civil no combatiente" en tres municipios del departamento de Quiché, según puntualizó el Ministerio Público en sus canales de comunicación. Dichos municipios son Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul, todos en el departamento de Quiché, precisó la misma fuente. El abogado Héctor Reyes, director del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, dijo a periodistas que la decisión el juzgado "es bastante satisfactoria" para los sobrevivientes de la masacre. "Se logró lo que nosotros pensábamos, que sí tiene que ir a juicio, pues la acusación es muy amplia y tiene todos los elementos probatorios para que se pueda demostrar la responsabilidad penal" de Mendoza García "en las operaciones" militares de 1982, añadió Reyes. El pasado 24 de enero, cinco paramilitares guatemaltecos fueron condenados a 30 años de prisión por violar sistemáticamente a 36 mujeres indígenas achí entre 1981 y 1985, también durante el conflicto armado interno en el país centroamericano. EFE jcm/cpy