España no ve desescalada rusa y alerta de que sigue la amenaza de invasión

Bruselas, 16 feb La ministra española de Defensa, Margarita Robles, aseguró este miércoles que su país no tiene constancia de que Rusia esté llevando a cabo una retirada de tropas en los alrededores de Ucrania y alertó de que persiste la amenaza de una invasión de la antigua república soviética por parte de Moscú. "No hemos visto que haya habido una desescalada por parte de Rusia. Es verdad que hoy no se ha producido la invasión de la que se había hablado, pero la amenaza de la invasión está ahí. No hay constancia de que haya habido una desescalada por parte de Rusia", declaró la política española. La ministra se expresó así durante un encuentro con la prensa en la primera jornada de la reunión de titulares de Defensa de la OTAN que se celebra entre hoy y mañana en Bruselas y en la que se aborda la crisis surgida a raíz de la concentración militar rusa en torno a Ucrania. Precisamente, Estados Unidos preveía un ataque ruso contra Ucrania este miércoles, 16 de febrero. Robles reconoció que en la reunión de ministros el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, este "ya no ha hablado de una invasión en el día de hoy", si bien la ministra subrayó que está "en la conciencia de todos que esa invasión puede ser inminente, aunque no sepamos cuándo". "La presencia de tropas rusas en este momento en la frontera con Ucrania y en el mar Negro no tiene precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Es un despliegue de fuerzas que no se había visto nunca y, por tanto, es un despliegue que permitiría en cualquier momento que esa invasión de Ucrania tuviera lugar", constató, y agregó que hoy no se habló "de ninguna fecha concreta". "Hoy lo que se ha dicho es que esa invasión se puede realizar en cualquier momento, aunque no hay ninguna fecha prevista", admitió. Robles recalcó que el hecho evidente es que hoy la invasión no se ha producido y que la inteligencia estadounidense "tendría unos datos para llegar a la conclusión" de que el ataque podría haber sido este miércoles. Aunque reiteró que el despliegue ruso "permite pensar que en cualquier momento, si Rusia quisiera, podría realizar esa invasión", a Moscú "se le ha hecho llegar por todos los cauces posibles" que "efectivamente hay que apostar por las vías diplomáticas y que la OTAN no puede aceptar el que haya esas restricciones a la soberanía de ningún país", en referencia a la exigencia del Kremlin de que Ucrania no entre en la Alianza. "La invasión puede ser en cualquier momento o puede no serlo. No lo sabemos. Lo que tenemos que tratar entre todos por esas vías diplomáticas es que la invasión no se produzca", aseveró. En las últimas semanas, algunos países aliados han enviado más soldados, aviones o barcos al flanco oriental de la Alianza, incluido España, y Francia se ha ofrecido para liderar un grupo de combate en Rumanía, como los desplegados desde 2017 en Estonia, Letonia, Lituania y Polonia. España ha enviado cuatro aviones caza Eurofighter del Ala 14 a Bulgaria y la fragata "Blas de Lezo" y el cazaminas "Meteoro" al mar Negro. Sin embargo, Robles, preguntada por si se va a reforzar más aún la parte oriental de la OTAN, llamó a "ver el escenario" y dijo que "en función del escenario que se produzca, si esa invasión (de Ucrania) se produjera, se vería dentro del ámbito de la OTAN" las medidas de disuasión adicionales. "Pondría de relieve la unidad de todos los países de la OTAN; todos los países estamos absolutamente de acuerdo en que la vía es la vía diplomática, pero, al mismo tiempo, somos muy firmes en decir claramente que nadie puede imponer a ningún país, en este caso Ucrania, una posición de fuerza, ni impedirle que en su caso entre en la OTAN", señaló la ministra española, quien agregó que no se desplegarán soldados de la OTAN en Ucrania.