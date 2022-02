Eslovaquia elimina el certificado covid y planea el regreso a la normalidad

Praga, 16 feb El primer ministro de Eslovaquia, el conservador Eduard Heger, anunció hoy en Bratislava que su país revocará el 28 de febrero el certificado covid, sin el que no se podía ir al trabajo o acceder a eventos de ocio. De esta manera, se permitirá el acceso sin controles a comercios y servicios no indispensables, así como a actos culturales y deportivos, en los que todavía es preceptivo mostrar un certificado de vacuna, curación o ausencia de contagio mediante un test negativo. Desde el pasado 29 de noviembre se exigía un certificado covid de vacunación, curación o un test pcr negativo para acceder a las empresas y en caso de no tener ese documento, se debía trabajar desde casa. Eslovaquia -con 5,5 millones de habitantes- ha sido uno de los países de la Unión Europea más afectados por la pandemia, con 18.145 muertos, lo que supone una tasa acumulada de 332 por 100.000 habitantes, según el observador británico Our World in Data. Con 2.455 personas hospitalizadas en la actualidad, de las cuales el 70 % no tiene la pauta completa de vacunación, Heger avanzó que su país quiere eliminar todas las restricciones el 28 de marzo, cuando tampoco habrá ninguna limitación a la capacidad en eventos públicos ni se regularán los horarios de apertura. "Esperamos que tras esta fecha volvamos al tipo de vida antes de la pandemia", apostilló Heger, quien puntualizó que la vacuna seguirá estando disponible "para todos aquellos que quieran protegerse", aunque dejará de realizarse una intensa campaña como hasta ahora. EFE gm/ll/ah