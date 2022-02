El 'triple' de Courtois, la pegada del City y el récord del PSG

Madrid, 16 feb "Jugamos por debajo de nuestro nivel, perdimos balones fáciles, pero fuimos muy eficaces", advirtió este martes Pep Guardiola, el entrenador del Manchester City, después del 0-5 al Sporting de Lisboa; una exhibición de pegada del conjunto inglés, que marcó cinco de sus seis tiros a portería, a la que no lanzó el equipo portugués, como tampoco lo hizo el Real Madrid en París, donde Thibaut Courtois protagonizó casi el triple de paradas, de 3,67 a nueve, que habitúa en esta edición del torneo contra un PSG que no había intentado tantos disparos, 22 lanzamientos, en sus seis duelos precedentes. LAS NUEVE PARADAS DE COURTOIS: Incluido el penalti que atrapó a Lionel Messi, aún con 0-0 en el marcador, Thibaut Courtois hizo nueve paradas a lo largo de los 95 minutos y 26 segundos que duró el partido frente al Paris Saint Germain en el Parque de los Príncipes. Su media en esta edición de la Liga de Campeones en los seis partidos anteriores es mucho menor: 3,67 por choque. El promedio de la competición entre todos los porteros es de 2,96, según reflejan las estadísticas oficiales de la UEFA. Las nueve intervenciones del guardameta belga (tres en el primer tiempo y seis en la segunda parte), que sólo fue superado en el minuto 94 por Kyllian Mbappe, sólo están dos por debajo del récord del torneo en este curso firmado por el Sheriff Tiraspol, con once. "Si el portero es el mejor es un poco de mala señal", admitió Courtois en declaraciones a 'Movistar' al término del encuentro. SEIS REMATES Y CINCO GOLES DEL CITY: Ni siquiera el 0-5 satisface del todo a Pep Guardiola, que enfocó a la efectividad tremenda del Manchester City como el factor diferencial del rotundo triunfo de su equipo contra el Sporting de Lisboa en el estadio José Alvalade. De los seis remates entre los tres palos, cinco fueron gol: dos de Bernardo Silva, uno de Phil Foden, uno de Ryad Mahrez y otro de Raheem Sterling. De sus cinco tiros en el primer tiempo, cuatro fueron dentro de la red. También el único de la segunda mitad. Cuatro intentos terminaron fuera y cinco fueron bloqueados. Es el tercer partido de esta edición del torneo en el que el City marca cinco o más goles, junto al 6-3 con el que se impuso al Leipzig y el 1-5 con el que ganó al Brujas, ambos en la fase de grupos. Ha anotado 23 dianas en sus siete encuentros hasta ahora en esta edición de la Liga de Campeones, en el que el 0-5 al Sporting de Lisboa es el mayor triunfo de su historia como visitante en la competición desde la fase de grupos en adelante. 21 INTENTOS Y UN ACIERTO DEL PSG: El Paris Saint Germain dobló su media de disparos de esta edición de la Liga de Campeones, 11, con los 22 que intentó contra el Real Madrid: ocho a portería, ocho fuera y seis bloqueados. Es su récord en ese sentido este curso en el torneo. Ni en sus dos enfrentamientos contra el Brujas (9 y 17) ni contra el Manchester City (6 y 7) ni contra el Leipzig (12 y 7) tuvo tanta ocasión de tirar al marco contrario. En comparación, de sus 22 disparos contra el conjunto blanco sólo anotó un gol. Cuando ganó 2-0 al Manchester City en la capital francesa sólo necesitó seis para firmar dos dianas. NI EL REAL MADRID NI EL SPORTING TIRAN A PORTERÍA: Fue llamativo que ni el Real Madrid, sobre todo, ni el Sporting de Lisboa hayan tirado a portería en sus respectivos partidos de ida contra el París Saint Germain y el Manchester City, respectivamente. No sólo eso, sino que el conjunto blanco apenas tuvo la ocasión de intentar tres disparos, de los que uno fue bloqueado y dos se perdieron fuera. Igual le ocurrió al conjunto portugués. En sus seis partidos precedentes de esta edición de la Champions, el equipo de Carlo Ancelotti promedió seis disparos entre los tres palos. Su partido con una cantidad más baja fue ante el Inter, cuando hizo 2 en la primera cita de la fase de grupos, aunque marcó en una de ellas. EL REAL MADRID, UNA DERROTA DE 105,7 KILÓMETROS: De los cuatro equipos que entraron en juego este martes en los octavos de final de la Liga de Campeones nadie corrió tanto como el Real Madrid, que hizo 105,7 kilómetros en su derrota frente al París Saint Germain, que recorrió 1.400 metros menos (104,3 kilómetros). En el otro duelo, el Manchester City se quedó al borde de los 100 kilómetros, con 99,9, mientras que el Sporting de Lisboa, derrotado por 0-5, hizo 96. EFE id/og