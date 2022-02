El primer ministro de Perú acepta citación del Congreso e invoca al diálogo

Lima, 16 feb El primer ministro de Perú, Aníbal Torres, aceptó este miércoles la citación que le ha hecho el Congreso para que el próximo 8 de marzo presente su plan de Gobierno ante el pleno e invocó a todas las agrupaciones políticas a poner fin al enfrentamiento que han mantenido los poderes del Estado. "Nosotros aceptamos la fecha propuesta por el Congreso, nos sometemos", señaló Torres durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado en el Palacio de Gobierno de Lima. El primer ministro también reconoció la facultad constitucional que tiene el Congreso de otorgar o no el pedido de confianza que solicitará tras presentar su plan de gestión. "El Congreso nos dará la confianza, o no nos la dará, y contentos, porque eso es constitucional, tenemos que acatar lo que decida", sostuvo. Recordó, además, que esta semana comenzó conversaciones previas con las diferentes bancadas del Congreso, en primer lugar con los representantes del partido oficialista Perú Libre, y consideró que todas las agrupaciones tendrán interés en acudir a ese diálogo. "Si hay alguna bancada que no quiere conversar con nosotros, creo que no, pero tenemos que respetar sus decisiones, no vamos a presionarlos ni vamos a criticar sobre eso", acotó. El primer ministro hizo, en ese sentido, una invocación al diálogo a todas las agrupaciones y manifestó su opinión favorable a que se retire una denuncia constitucional que presentó este lunes la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, contra la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva. "Nosotros lo que queremos es eso, poner fin y todos dialogar y trabajar para poner al país en la vía del éxito", enfatizó antes de asegurar que todos los políticos deben "poner por delante al Perú". Comentó, en ese sentido, que "siente" que ese es también "el objetivo de la presidenta del Congreso, de acuerdo a lo que ella ha manifestado esta mañana", cuando anunció la citación al gabinete que preside desde el pasado 8 de febrero. Alva aseguró este miércoles que las fuerzas en el Congreso creen "en el diálogo y la concertación, en la construcción de un país en conjunto" y consideró que el primer ministro tiene ahora "más de 20 días para escuchar, para concertar, para convocar, para conciliar, para conversar". El pasado lunes, Torres emitió un pronunciamiento en el que denunció que un sector de la oposición política en el Congreso había puesto en marcha un plan para destituir a Castillo que, según afirmó, se comenzaría a ejecutar este miércoles. Tras descartar esta posibilidad, la presidenta del Parlamento consideró que corresponde que Chávez retire la denuncia que ha presentado contra ella antes de que Torres acuda a pedir el voto de confianza ante el pleno. "Creo que lo que corresponde es diálogo, poner paños fríos y no atacar y después pedir que la escuchemos", concluyó. EFE dub/jrh