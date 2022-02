El chileno Rodríguez lleva a la Berlinale el mito del sacerdote de Hiroshima

Elena Garuz Berlín, 16 feb El cineasta chileno Jerónimo Rodríguez estrena hoy en la Berlinale su segundo largometraje, "El veterano", en el que sigue plano fijo a plano fijo la huella del mito sobre el sacerdote estadounidense que, tras lanzar la bomba atómica sobre Hiroshima, emigra al sur de Chile. En una entrevista a Efe, el realizador explica que hay muchos pueblos que se adjudican este mito y lo hacen de distinta manera: en un pueblo dicen que eran diez sacerdotes los que lanzaron la bomba atómica o en otro pueblo que eran dos o que estaba en otra ciudad. Rodríguez cuenta que fue al sur de Chile en un "proceso de búsqueda" para llegar a saber quién podía ser esta persona, lo que le llevó a Estados Unidos, y, mientras viajaba, grababa. En ese momento todavía no estaba tan seguro de que fuera a emplear el dispositivo de dos amigos que se están enviando cartas, dos cineastas que van compartiendo la información que reciben, en una especie de "alter ego". En este documental ensayo, dos amigos, Gabriel -el más exigente- y Julio, se embarcan en un proyecto para rodar una película sobre el mito del sacerdote de Hirosima. Ese proyecto les lleva a Curepto, Licantén, Queens, Manhattan, Philadelphia, Iowa y a atravesar toda Santiago. El espectador ve sólo planos fijos -fachadas, edificios, paisajes, vallas publicitarias- como si de un álbum de fotos se tratara, mientras una voz en off -la del propio Rodríguez- narra los avances en su búsqueda, sus ideas, pensamientos y decisiones. "El veterano" tuvo su primer esbozo en la película anterior del cineasta, "El rastreador de estatuas" (2015), que, aunque enfocada en otra historia, sigue esa misma idea del espacio y la voz, de las imágenes que, más allá de lo que se cuenta, evocan otra cosa, sugieren cosas al espectador, agregan otra capa, algo que el realizador quiso seguir explorando. En su búsqueda, mientras iba recopilando información o grabando, señala, empezó a tomar notas y de repente se dio cuenta de que podía aplicarlas "como un pie de pagina". Mientras iba editando, esos pies de página "se transformaron en tan o igual de importantes que lo que buscaba y al final de la película me di cuenta que esos pie de página era todo lo que quería, como que al final se fueron apropiando de todo" y "quizás hasta finalmente es lo más importante", afirma. Estas "reflexiones" respecto a lo que ve forman parte de la narración, que te obliga a "estar atento" porque es la única fuente de información. Este proyecto ha ido acompañado de un proceso de reescritura, de sobreedición, incluso de regrabación de acuerdo con lo que el realizador iba encontrando y necesitando. En su caso, trabaja solo y con poco presupuesto, lo que toma mucho tiempo: él filma, pone la voz en off, edita, hace de cámara, camina y se pierde solo por los lugares, explica. El audio es responsabilidad de Roberto Espinoza; para eso le faltaba la experiencia, apunta el cineasta. El director afirma tener un poco de Gabriel, pero también de Julio, un lado con "otro tipo de sensibilidad" que a veces hace que no se deje llevar tanto por la lógica. "Hay una ironía en que la película tiene que ver todo el rato sobre los puntos de vista, las dos caras de una moneda", con dos personas aparentemente parecidas -son cineastas, "no son el yin y el yang"- y que no son capaces de ponerse de acuerdo, señala. Si dos amigos no son capaces de ponerse de acuerdo en cómo contar una historia, qué le queda al resto, qué le queda a los partidos políticos, a las agrupaciones, "particularmente hoy en el presente, donde todo está tan polarizado", se pregunta el realizador. Rodríguez se siente "muy feliz" en la Berlinale, en la sección Forum, dedicada al cine experimental, y de que su película "haya encontrado su lugar". "Muy contento por eso, porque precisamente es un lugar donde se aprecia este tipo de cine, y tras tanto tiempo dedicado a eso, creo que al menos tengo la posibilidad de compartirla con gente que la puede querer, la película", subraya. EFE egw/jam/acm