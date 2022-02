EE.UU. asegura que no hay "una retirada significativa" de tropas rusas

Washington, 16 feb El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, aseguró este miércoles que no hay "una retirada significativa" de fuerzas militares rusas en la frontera con Ucrania, en contraste con las declaraciones por parte de Moscú y en medio de las tensiones ante una potencial invasión rusa de su país vecino. Así lo indicó Blinken en una entrevista con la cadena televisiva ABC al comentar el anuncio del Kremlin de este martes de la retirada de algunas unidades militares rusas de la frontera. "Desafortunadamente, hay una diferencia entre lo que Rusia dice y lo que hace, y lo que estamos viendo no es una retirada significativa", afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense. De hecho, advirtió Blinken, lo que Washington ha observado es que "continúan" concentrándose fuerzas rusas en la frontera con Ucrania. "El presidente Vladímir Putin ha desplegado la capacidad para actuar con mucha rapidez. Puede apretar el gatillo hoy, puede apretar el gatillo mañana, puede apretar el gatillo la próxima semana. Las fuerzas están ahí si quiere renovar la agresión contra Ucrania", subrayó Blinken. Ayer, martes, el secretario de estado estadounidense sostuvo una conversación telefónica con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, en la que insistió en que aún hay una "ventana" abierta para la solución pacífica de la crisis, pero exigió a Moscú una desescalada "creíble y verificable". Poco después, también el martes, el presidente estadounidense, Joe Biden, alertó en un discurso desde la Casa Blanca que los analistas de EE.UU. indican que los militares rusos "siguen en una postura totalmente amenazante" y aseveró que Rusia tiene todavía a más de 150.000 militares alrededor de Ucrania y Bielorrusia. La presencia militar rusa en la zona fue el detonante de la tensión de las últimas semanas entre Rusia y Occidente, que ha ido en aumento a medida que Washington denunciaba una invasión "inminente" del país europeo, algo que Moscú ha negado. Las posiciones parecen todavía alejadas, ya que durante esta crisis Rusia ha exigido que Occidente le demuestre garantías de seguridad como el freno de la expansión de la OTAN y que Ucrania no ingrese en la Alianza.