Ecologistas denuncian que plástico reciclado es sólo el 17 % de las botellas

Bruselas, 16 feb La organización ecologista Zero Waste (Cero Deshechos) denunció este miércoles que el plástico reciclado representa sólo el 17 % de las nuevas botellas fabricadas con polietileno tereftalato-poliéster (PET) en Europa. A partir de los datos de un informe encargado a la consultora Eunomia Research & Consulting, esa plataforma medioambientalista reclama "mejoras significativas en el diseño de plásticos PET y la recolección para mejorar la circularidad" de ese material. El informe destaca que la mayor parte del PET recuperado de las botellas usadas se utiliza "en otros PET de calidad inferior", como bandejas, papel plástico o fibras, pero no en las botellas, que sólo contienen de media un 17 % de ese plástico reciclado pese a que tiene una tasa de recolección de alrededor del 50 por ciento. El informe muestra que se pueden lograr niveles más altos de contenido reciclado, por ejemplo, fabricando botellas transparentes y no de color y opacas y priorizando que se reciclen para elaborar nuevas botellas y no otros productos, entre otras posibilidades. "La forma más eficaz aumentar la circularidad de este material no es solo a través del reciclaje, sino a través de su uso en materiales duraderos aplicaciones en lugar de desechables", señaló la responsable de Políticas sobre Consumo libre de Tóxicos de Zero Waste, Dorota Napierska.