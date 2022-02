Doncic: "Me gustó compartir el balón"

Chicago (EE.UU), 15 feb El esloveno Luka Doncic, líder de los Dallas Mavericks, aseguró este martes que le "gustó compartir el balón" con sus compañeros, un antídoto al intenso marcaje sufrido en la visita a los Miami Heat, acabada con triunfo de los texanos por 107-99. "Si tengo a dos jugadores que me marcan, un compañero tendrá que estar libre. Nos movimos bien por la cancha y esto es lo que queremos conseguir", dijo Doncic en la rueda de prensa posterior al partido de Miami. "Me pasa mucho (afrontar a dos defensas rivales), también en Europa me pasaba. En Europa pasa incluso más que en la NBA y me gustó compartir el balón", agregó. Pese a la intensa presión sufrida, el número 77 de los Mavs acabó el partido con un doble doble (21 puntos y 10 rebotes). Doncic expresó además su satisfacción por el debut de Spencer Dinwiddie (4 puntos y 5 asistencias) y el letón Davis Bertans (12 puntos y 3 triples).am/msp