Dirigentes de la UE se reunirán para tratar la cuestión de Rusia el jueves, dicen funcionarios

BRUSELAS, 16 feb (Reuters) - Los dirigentes de la Unión Europea se reunirán el jueves a las 1130 GMT para debatir el aumento de las tropas rusas en la frontera ucraniana, informaron responsables del bloque, no para reaccionar ante ningún acontecimiento concreto, sino para intercambiar opiniones y ponerse al día.

La reunión especial se celebrará justo antes del inicio de la cumbre UE-África, prevista desde hace tiempo. No habrá conclusiones formales.

"Los dirigentes se reúnen en Bruselas con motivo de la cumbre africana y querían reunirse para hablar de la crisis en la frontera ucraniana, ponerse al día e intercambiar información y puntos de vista", dijo uno de los responsables de la UE.

La OTAN acusó el miércoles a Rusia de aumentar el número de efectivos militares que se han acumulado en torno a Ucrania, aunque Moscú dijo que estaba retirando sus fuerzas y que estaba abierto a la diplomacia.

Por otra parte, un alto cargo de los servicios de inteligencia occidentales advirtió que las maniobras militares rusas estaban en su punto álgido y que el riesgo de agresión rusa contra Ucrania seguiría siendo alto durante el resto de febrero.

"La reunión no se debe a ningún acontecimiento en particular, pero habría sido difícil imaginar que los dirigentes de la UE estuvieran dos días en Bruselas y no discutieran el tema que ha estado en el centro de atención mundial durante semanas", dijo el responsable.

