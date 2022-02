Dimite directiva de CNN que mantenía idilio con el presidente de la cadena

Nueva York, 15 feb La vicepresidenta ejecutiva de la CNN, Allison Gollust, ha renunciado a su cargo dos semanas después de que el presidente de la entidad Jeff Zucker abandonara la cadena, tras reconocer que no había informado, como obliga la normativa interna, de que mantenía una relación sentimental con Gollust, informó hoy la CNN. La relación se conoció durante una investigación abierta contra el presentador del la CNN Chris Cuomo, por la presunta ayuda que había prestado a su hermano, el gobernador Andrew Cuomo, sobre cómo abordar las acusaciones vertidas contra el político por acoso sexual. Andrew Cuomo renunció como gobernador como consecuencia del escándalo sexual y su Chris Cuomo acabó siendo despedido de CNN por la ayuda que ofreció a su hermano. "Durante la investigación sobre Chris Cuomo en la CNN fui preguntado sobre una relación consentida con mi colega más cercana, alguien con quien he trabajado más de 20 años", escribió entonces Zucker en un comunicado. El director ejecutivo de WarnerMedia, Jason Kilar, envió este martes un mensaje a los trabajadores de la compañía en el que insistió en que Gollust renunció después de una investigación "sobre problemas asociados con" el expresentador de CNN Chris Cuomo y su hermano. "Tenemos los más altos estándares de integridad periodística en la CNN, y esas reglas deben aplicarse a todos por igual. Dada la información que me proporcionaron en la investigación, creo firmemente que hemos tomado las medidas correctas y que se han tomado las decisiones correctas", aseguró Kilar, citado por la CNN. Sin embargo, Gollust mostró su abierto desacuerdo con Kilar y aseguró que las declaraciones de WarnerMedia son: "Un intento de tomar represalias contra mí y cambiar la narrativa de los medios a raíz de su manejo desastroso de las últimas dos semanas" "Es profundamente decepcionante que después de pasar los últimos nueve años defendiendo y manteniendo los más altos estándares de integridad periodística de la CNN, me traten de esta manera cuando me voy". agregó Gollust. Gollust era considerada una de las más cercanas colaboradoras de Zucker y, el año pasado, su nombre sonaba como eventual candidata a sustituir Zucker a la cabeza de la cadena, según informó en febrero del 2021 la cadena NBC. En los últimos años, varios directivos de empresas punteras estadounidenses se han visto obligados a dejar sus puestos de trabajo por mantener idilios con empleados. Bill Gates abandonó la junta directiva de Microsoft en 2020 cuando la empresa abrió una investigación sobre una relación sentimental con una empleada, después de que una ingeniera revelara en una carta haber mantenido una relación durante años con el fundador de la empresa. En 2019, el director ejecutivo de McDonald's, Steve Eastebrook, fue despedido por mantener una relación que contravenía la política de la empresa. Y en junio de 2018, el más alto ejecutivo de Intel, Brian Krzanich, fue reemplazado de su cargo tras cinco años en él, tras descubrirse que había mantenido una relación sentimental no autorizada con una persona empleada en la compañía. EFE jfu