Desestiman cargos por violencia de género contra expúgil Juan Manuel López

San Juan, 16 feb La justicia puertorriqueña desestimó este miércoles varios cargos de maltrato y amenazas que pesaban sobre el exboxeador Juan Manuel López debido a que la presunta víctima y expareja del acusado no testificó ante el tribunal. López, dos veces campeón mundial, se entregó a las autoridades el 7 de septiembre pasado y posteriormente fue arrestado, luego de que su expareja Andrea Ojeda Cruz lo denunciara por violencia de género, según el Departamento de Justicia local. Sin embargo, Ojeda Cruz no acudió al Tribunal de Primera Instancia en Caguas para ofrecer testimonio y el Ministerio Público argumentó que no estaba preparado para comenzar la presentación de la evidencia. Por ello, la juez Ana Cruz Vélez desestimó los siete cargos de maltrato físico, psicológico, mediante amenaza y daños a la propiedad contra López, informaron los medios locales. La fiscal Maritza Valero Ramírez sostuvo en sala que las gestiones para comunicarse con la presunta víctima y expareja del boxeador, conocida como 'la Peki', y con otra joven identificada como Gabriela Nicole Rodríguez Resto, no tuvieron éxito. Luego de escuchar los argumentos de Jaime Barceló, abogado de López, la juez aceptó la solicitud para desestimar los cargos, aunque indicó que la fiscalía tiene el derecho a someter nuevamente el caso. La magistrada ordenó que se le removiera a López el grillete electrónico, que le fue colocado para mantenerlo bajo supervisión. Se mantiene no obstante vigente hasta el próximo octubre la orden de protección y, en caso de violentarla, López se expondría a ocho años de prisión. Ojeda Cruz denunció el martes en redes sociales que el sistema judicial de la isla "revictimiza" a las mujeres y trata de que "hagan de su vida un circo". Este caso judicial ha sido muy mediático debido a la fama del exboxeador, que fue campeón mundial en las categorías de peso supergallo y pluma. EFE jm/mv/car