Congreso de Perú cita al primer ministro el 8 de marzo para la investidura

Lima, 16 feb El Congreso de Perú citó para el próximo 8 de marzo al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, para presentar el plan de Gobierno del gabinete que encabeza y pedir el voto de confianza, haciendo a un lado las versiones de un supuesto complot para destituir al mandatario peruano, Pedro Castillo. La titular del Parlamento, María del Carmen Alva, anunció este martes en una rueda de prensa que recibirán a Torres el 8 de marzo para escuchar los lineamientos del Gobierno porque las fuerzas reunidas en el Congreso, aseguró, creen "en el diálogo y la concertación, en la construcción de un país en conjunto". En ese sentido, expresó que el jefe del gabinete tiene "más de 20 días para escuchar, para concertar, para convocar, para conciliar, para conversar y ver qué hacemos juntos por nuestro país". Alva recordó que Castillo prometió un Gobierno de "ancha base", pero "entregó un gabinete en el que las primeras declaraciones buscan arrinconar al Congreso". "Desde aquí le aseguramos que no se lo vamos a permitir", remarcó Alva, rodeada por los voceros de las bancadas en el Congreso, incluido Waldemar Cerrón del partido oficialista Perú Libre. ACUSADOS DE COMPLOT El pasado lunes, Torres emitió un pronunciamiento en el que denunció que un sector de la oposición política en el Congreso había puesto en marcha un plan para destituir al presidente que, según afirmó, se comenzaría a ejecutar este miércoles. Tras señalar que había recibido la información de que el 16 de febrero "será el día del ataque", el primer ministro agregó que el gabinete que preside desde el pasado 8 de febrero se mantiene unido junto al mandatario izquierdista "por la democracia". Alva pidió darle "un respiro" al Perú y que el Ejecutivo se ponga "a la altura de las necesidades nacionales, en lugar de inventar complots". Consultada sobre la publicación de una reunión suya en la que presuntamente se aludía a la destitución de Castillo, Alva agregó que "hablar de un complot no viene al caso, ha sido una reunión coyuntural para hablar sobre temas de historia". RECHAZAN ACUSACIONES La titular del Congreso descartó igualmente la "teoría" de que el supuesto complot empezaría este miércoles. "No hemos convocado a ningún pleno esta semana, la próxima semana tampoco va a haber pleno. Ya empezaremos la legislatura el 1 de marzo. (Así que) no se cumple la teoría que me has informado", respondió a un reportero en la rueda de prensa realizada en el Parlamento. Alva también ha sido denunciada constitucionalmente por la legisladora y actual ministra de Trabajo, Bettsy Chávez, por supuestamente promover la destitución de Castillo junto a otros legisladores opositores. Ante ello, la presidenta del Parlamento dijo que lo que corresponde es que Chávez retire la denuncia, antes de que Torres acuda al pleno a pedir el voto de confianza al gabinete. "Esperemos que la retire porque creo que sería un gran gesto de su parte porque tiene que venir y van a empezar las rondas con las bancadas para conseguir el voto de confianza de parte nuestra", manifestó. "Creo que lo que corresponde es diálogo, poner paños fríos y no atacar y después pedir que la escuchemos", añadió Alva. BANCADAS PIDEN TREGUA A su vez, los legisladores opositores Hernando Guerra García de Fuerza Popular y Jorge Montoya de Renovación Popular pidieron dejar de lado los enfrentamientos y darle una tregua al país. Guerra García, vocero del partido fujimorista, dijo que espera ser convocado por el primer ministro a la rueda de diálogos que mantiene con las bancadas, antes de acudir al pleno, a pesar de que Torres lo señaló como "un sedicioso", según afirmó. En tanto, Montoya opinó que en las bancadas parlamentarias "hay disposición para el diálogo y tenemos que darnos un periodo de tregua" para encontrar una agenda mínima común entre Legislativo y Ejecutivo.