Borrell insiste en que hay que mantenerse vigilantes tras los anuncios rusos

París, 16 feb El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, insistió este miércoles en que hay que mantenerse vigilantes después del anuncio ruso de la retirada de una parte de las tropas que tiene junto a la frontera ucraniana porque Moscú está en una lógica de intimidación. "Hay que seguir vigilantes porque hay un ejercicio de intimidación", subrayó Borrell en una entrevista a la emisora France Inter. En cualquier caso, consideró que hubo un punto de inflexión en la tensión con la visita la pasada semana del presidente francés, Emmanuel Macron, a Moscú para entrevistarse con Vladimir Putin: "marcó el fin de la escalada". El jefe de la diplomacia europea se mostró convencido de que hay espacio para negociar con Putin, pero no la cuestión de que Ucrania nunca podrá integrarse en la OTAN, aunque esa "es una cuestión que no está encima de la mesa" ahora. A su juicio, si Rusia dice temer por sus fronteras, lo mejor es "sentarse en una mesa y discutir", en particular sobre la seguridad nuclear en Europa, sobre la forma en que se desplieguen esas armas atómicas, sobre la información de las diferentes maniobras que se llevan a cabo o sobre el papel de la Alianza Atlántica en la seguridad colectiva de Europa.