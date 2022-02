Barcelona-Nápoles, duelo 'Champions' para pasar a octavos de la Liga Europa

Barcelona/Roma, 16 feb Barcelona y Nápoles se enfrentarán este jueves (18.45h) en el Camp Nou por una plaza en los octavos de final de Liga Europa, en un choque al que ambos equipos llegan en posiciones de Liga de Campeones de sus respectivas ligas domésticas y con la figura del argentino Diego Armando Maradona, exjugador de ambos equipos, muy presente. El Barça jugará por primera vez en su historia la Liga Europa, la competición europea a la que se ha visto relegado después de completar una mala fase de grupos de la Liga de Campeones, y el primer escollo será de alto nivel, el Nápoles, tercer clasificado en la Serie A. El encuentro llega en uno de los mejores momentos de la temporada para el conjunto de Xavi Hernández, aunque no ofreció su mejor versión el domingo en el derbi ante el Espanyol (2-2). Pero los fichajes del mercado invernal y la recuperación de jugadores importantes como Pedro González 'Pedri' han supuesto una mejoría que le convierten en candidato para levantar la Liga Europa en mayo. Una vez superado el golpe anímico por la eliminación de la Liga de Campeones, el Barça afronta la Liga Europa con la intención de convertirla en un motivo de alegría y evitar el año en blanco. El equipo azulgrana ya ha caído eliminado de la 'Champions', la Copa del Rey y la Supercopa de España y el líder de la Liga, el Real Madrid, está a 15 puntos (aunque el Barça ha jugado un partido menos). El conjunto catalán no disputaba la segunda competición europea desde la temporada 2003-2004, precisamente el primer curso con Joan Laporta en la presidencia. Entonces, con un equipo entrenado por Frank Rijkaard y con futbolistas como Ronaldinho, Xavi Hernández, Carles Puyol y Víctor Valdés, el Barça cayó en la ronda de octavos de final ante el Celtic de Glasgow. Ese conjunto estaba en construcción, igual que el Barça actual, también plagado de jóvenes canteranos con un prometedor futuro por delante. Quien no podrá participar en esta edición de la Liga Europa es un veterano como Dani Alves, que fue el jugador descartado por Xavi al tan solo poder inscribir tres de los cuatro fichajes invernales por la normativa UEFA. Las otras bajas seguras en la ida ante el Nápoles serán los lesionados Ansu Fati, Clément Lenglet, Sergi Roberto, Samuel Umtiti y Memphis Depay, que está cerca de reaparecer. Y, finalmente, tampoco estará el central Ronald Araujo, quien no se ha recuperado a tiempo de la sobrecarga en el sóleo de la pierna izquierda que sufrió ante el Espanyol. Por su parte, el conjunto italiano viaja a la Ciudad Condal con sensaciones agridulces después de empatar con el líder de la Serie A, el Inter, pero perder una oportunidad de oro para asaltar la primera plaza de la tabla. Los 'Partinopei', a dos puntos del líder con 53 puntos, son candidatos a levantar el 'scudetto' en una lucha con Milan e Inter que está más abierta que nunca. Con una racha de cuatro partidos sin conocer la derrota, los hombres que dirige el italiano Luciano Spalletti se caracterizan por su agresiva presión y por querer sacar el balón limpio desde atrás, con la figura del español Fabián Ruiz como protagonista en el centro del campo para organizar toda acción ofensiva del equipo. El nigeriano Víctor Osimhen ha sido el hombre más peligroso para los del sur de italia durante esta competición con cuatro goles en 168 minutos disputados, incluyendo dos de ellos sin ser titular. Además, el capitán italiano Lorenzo Insigne, el guardameta colombiano David Ospina y el defensa senegalés Kalidou Koulibaly llegan a la cita en un gran estado de forma. Spalletti no podrá contar para el choque con el mexicano Hirving Lozano, que continúa con su proceso de recuperación de una lesión en el hombro; con el eslovaco Stanislav Lobotka y el italiano Matteo Politano, baja importante para un técnico que tendrá que volver a confiar en el macedonio Elif Elmas. La baja de Lobotka en la medular puede suponer la entrada del belga Dries Mertens, que este año no está siendo importante en los planes del técnico. La estadística no está de parte de los visitantes. El Nápoles ha salido derrotado de sus últimos cuatro partidos a domicilio en la eliminatorias de competiciones europeas. Eso sí, los napolitanos buscarán redimirse de la eliminación de Liga de Campeones 2019-20, precisamente ante el Barcelona. Alineaciones probables: -Barcelona: Ter Stegen; Dest, Eric Garcia, Piqué, Jordi Alba; Sergio Busquets, Pedri, Frenkie de Jong; Adama, Gavi y Ferran Torres. -Nápoles: Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Fabían Ruiz, Zielinski; Insigne, Mertens, Elmas; Osimhen. Árbitro: Istvan Kovacs (RUM). Estadio: Camp Nou (España) Hora: 18.45.