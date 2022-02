Bancada oficialista respalda "al cien por ciento" al nuevo gabinete de Perú

Lima, 15 feb La bancada del partido oficialista Perú Libre, de tendencia marxista, ofreció este martes su apoyo "al cien por ciento" al nuevo gabinete de ministros peruano, que preside desde el martes pasado el jurista Aníbal Torres. "Estamos convencidos que con el diálogo, la concertación, va a llevar a nuestro país adelante. Nosotros, luego de esta reunión, hemos acordado respaldar al cien por ciento a este 'gabinete Aníbal Torres'",anunció el portavoz de la bancada, Waldemar Cerrón. Perú Libre se convirtió en la primera agrupación parlamentaria que se reunió con Torres en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), como parte de una ronda de conversaciones que ha anunciado el jefe del gabinete con las agrupaciones políticas del Parlamento. El primer ministro está a la espera de que el Congreso fije el día en que deberá presentarse ante el pleno para sustentar su plan de Gobierno y pedir el voto de confianza. Cerrón comentó, al respecto, que tuvieron "una primera reunión fructífera" con Torres, ya que recibieron "el respaldo del Ejecutivo" al trabajo de las diferentes bancadas. El portavoz de Perú Libre admitió que existe una fuerte tensión entre el Ejecutivo, de tendencia izquierdista, y un sector opositor derechista en el Congreso, que ha pedido la renuncia del presidente Pedro Castillo e incluso ha anunciado que buscará destituirlo. "Es cierto que hay una narrativa fantástica, pero no de parte de Perú Libre, sino de repente de algunas personas que tienen la idea que estamos en un enfrentamiento, y no es así", acotó. Consideró, por ese motivo, que "no es posible que entre el Congreso y el Ejecutivo estén enfrascados en vacar al presidente o censurar a la Mesa" Directiva del Parlamento. "Nuestra patria necesita la masificación del gas, la renegociación de recursos estratégicos, la reactivación de la economía, el retorno a la escuela, todo eso se va a lograr cuando las demás bancadas tomen conciencia, como ya lo están haciendo, y empecemos a desarrollar la agenda del país", dijo. La reunión entre los parlamentarios oficialistas y el primer ministro se concretó un día después de que Torres denunció que un sector del Congreso ha puesto en marcha un plan para destituir a Castillo que, según dijo, se comenzará a ejecutar este miércoles. Torres emitió su pronunciamiento público después de que una revista local publicara el pasado viernes que un grupo de legisladores de derecha y extrema derecha se reunieron con la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, para conversar sobre la eventual destitución del mandatario. Este martes, la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, quien también es parlamentaria, confirmó que ha presentado una denuncia constitucional para que Alva sea removida del cargo, por considerar que sus acciones "tienen todo el dolo que exige el tipo penal" peruano. EFE dub/cfa