Andrés Feliz: "La Copa del Rey es una gran oportunidad de aprender para mí"

Badalona (Barcelona), 16 feb El base dominicano del Joventut de Badalona, Andrés Feliz, dijo este miércoles a Efe que su primera Copa del Rey se le presenta como "una gran oportunidad para aprender" y afirmó que para él es "un orgullo" poder disputarla. El dominicano estará en Granada pese a perderse por un proceso vírico en las vías respiratorias el último partido ante el Lenovo Tenerife. No será el único dominicano en la cita copera, ya que junto a él estará Sadiel Rojas, del UCAM Murcia. "He escuchado hablar mucho de la Copa del Rey, un evento muy importante en España con sus ochos mejores equipos y estoy muy emocionado por poder disputarla", comentó el base. Pese a perder ante el rival del jueves en el último partido de la Liga Endesa, en el que el equipo catalán lleva tres derrotas consecutivas, Andrés Feliz espera que el equipo esté "junto" para poder "guerrear" con el fin de estar "al máximo nivel y poder ser el mejor Joventut posible". "Nos dolió perder contra el Lenovo Tenerife porque fue en Badalona y es nuestro rival en la Copa. Será un partido muy importante porque si pierdes te vas a casa, por lo que habrá que entrar al partido con el pie derecho para ganar", comentó el jugador sobre el choque del jueves. Feliz no ha jugado muchos minutos en los últimos partidos del Joventut una vez Guillem Vives y Ferran Bassas ya han vuelto al equipo en plenitud de condiciones. El base dominicano afirma que, pese a disponer de menos minutos, "lo importante es aportar al equipo de cualquier manera, ya sea desde el banquillo o en la pista". En su primer año en la que es considerada la mejor liga nacional de Europa, Andrés Feliz afirma "disfrutar del día a día, aprendiendo de mis compañeros y de la Liga Endesa e intentando aportar lo que pueda para ayudar al equipo a ganar". Ese día a día entrenando con jugadores de altísimo nivel y en una competición tan exigente como la Liga Endesa supone también "un aporte" a su juego con la selección de la República Dominicana, reconoce el jugador. "La experiencia que estoy cogiendo y jugar una competición diferente a la que jugaba hasta ahora se nota cuando voy con mi selección", afirma el base. Justo después de acabar la participación del Joventut en la Copa del Rey, Andrés Feliz se incorporará a la selección de la República Dominicana para disputar dos partidos clasificatorios para el Mundial 2023 en Santo Domingo contra Canadá, el 26 de febrero, y ante Bahamas, el 27 de febrero. "Tendremos que batallar en ambos encuentros porque son rivales difíciles", auguró el dominicano.