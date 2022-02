Agenda internacional AFP de los próximos 7 días

(+): Evento añadido en las últimas 24 horas

(*): Evento actualizado en las últimas 24 horas

JUEVES 17 DE FEBRERO DE 2022

América;

LA HABANA (Cuba) - Consulta popular sobre reforma que incluye el casamiento homosexual (hasta el 30 de abril)

(+) NACIONES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre implementación de acuerdos de Minsk 15H00

(+) CLEVELAND (Estados Unidos) - Discurso de Biden sobre proyecto de ley de infraestructura 19H30 (VIDEO LIVE VIDEO)

Europa;

MOSCÚ (Rusia) - Visita del presidente Jair Bolsonaro (VIDEO FOTOS)

(+) BRUSELAS (Bélgica) - Reunión informal del Consejo Europeo sobre la crisis ucraniana (LIVE VIDEO FOTOS)

(+) BRUSELAS (Bélgica) - Cumbre de la Unidad Africana (hasta el 18) (VIDEO LIVE VIDEO FOTOS)

BIELORRUSIA - Rusia y Bielorrusia realizan ejercicios militares conjuntos (hasta el 20) (VIDEO)

NIZA (Francia) - Carnaval de Niza (hasta el 27) (VIDEO FOTOS LIVE VIDEO)

VENECIA (Italia) - Carnaval de Venecia (hasta el 1 de marzo)

(+) BRUSELAS (Bélgica) - Ministros de Defensa de la OTAN sobre tensiones con Rusia (VIDEO FOTOS LIVE VIDEO)

(+) MOSCÚ (Rusia) - Reunión de Sergei Lavrov con los embajadores de ASEAN (VIDEO)

(+) BUDAPEST (Hungría) - Visita del presidente de Brasil Jair Bolsonaro (VIDEO LIVE VIDEO)

VEVEY (Suiza) - Nestle publica sus resultados de 2020 06H15

Oriente Medio y África del Norte;

TÚNEZ (Túnez) - Diálogo sobre reformas constitucionales respaldadas por el presidente Kais Saied (hasta el 20 de marzo) (VIDEO)

ISRAEL - Visita de la presidenta (speaker) de la cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi (hasta el 18) (VIDEO LIVE VIDEO)

(+) TRÍPOLI (Libia) - 11º aniversario de la revolución que depuso al líder libio Muamar Kadhafi (FOTOS VIDEO)

Asia-Pacífico;

INDIA - Elecciones en cinco estados de la India (hasta el 10 de marzo) (FOTOS VIDEO LIVE VIDEO)

(+) YAKARTA (Indonesia) - Reunión de presidentes de bancos centrales y ministros de Finanzas del G20 (hasta el 18) (FOTOS)

África;

SUDÁFRICA - Censo Nacional de Población (hasta el 28) (INFOGRAFÍA)

Deportes;

PEKÍN (China) - Juegos Olímpicos (hasta el 20) (FOTOS INFOGRAFÍA VIDEO)

VIERNES 18 DE FEBRERO DE 2022

Europa;

MÚNICH (Alemania) - Conferencia de Munich sobre seguridad (hasta el 20) (FOTOS VIDEO LIVE VIDEO)

LONDRES (Reino Unido) - Semana de la moda (hasta el 22) (FOTOS VIDEO)

Oriente Medio y África del Norte;

CASABLANCA (Marruecos) - Apelación del juicio contra el periodista Omar Radi, condenado por cargos de espionaje y violación

SÁBADO 19 DE FEBRERO DE 2022

Europa;

(+) MÚNICH (Alemania) - Cancilleres del G7 debaten crisis en Ucrania al margen de su reunión (VIDEO)

(+) ESTOCOLMO (Suecia) - Protesta de camioneros contra el manejo de la pandemia 11H00 (VIDEO LIVE VIDEO)

DOMINGO 20 DE FEBRERO DE 2022

Europa;

(+) MINSK (Bielorrusia) - Tropas rusas regresan a casa tras ejercicios militares conjuntos con Bielorrusia (FOTOS VIDEO)

Deportes;

PEKÍN (China) - Olímpicos: ceremonia de clausura (FOTOS VIDEO)

JEBEL HAFEET (Emiratos Árabes Unidos) - Ciclismo: World Tour 2022, UAE Tour 2022 (hasta el 26)

LUNES 21 DE FEBRERO DE 2022

América;

(+) NUEVA YORK (Estados Unidos) - Lanzamiento de la plataforma Truth social media de Donald Trump

Europa;

LA HAYA (Holanda) - Corte Internacional de Justicia escucha argumentos de Birmania en caso de exterminio de rohingyas (hasta el 28)

FRANCIA - Inicio del levantamiento de medidas sanitarias en las escuelas

BRUSELAS (Bélgica) - Reunión de cancilleres europeos (VIDEO)

LE BOURGET (Francia) - Reunión de ministros de Transporte (hasta el 22)

Oriente Medio y África del Norte;

JARTUM (Sudán) - Manifestaciones masivas contra el golpe 10H00 (FOTOS VIDEO)

Asia-Pacífico;

AUSTRALIA - Reapertura de fronteras a viajeros vacunados contra el covid (VIDEO)

PEKÍN (China) - 50º aniversario del encuentro entre Nixon y Mao Zedong

Deportes;

DUBÁI (Emiratos Árabes Unidos) - Tenis: ATP tour 2022, Dubai Duty Free Tennis Championships (hasta el 26)

MARTES 22 DE FEBRERO DE 2022

Europa;

(+) BRUSELAS (Bélgica) - Reunión de cancilleres de la UE (VIDEO)

MILÁN (Italia) - Semana de la moda femenina otoño-invierno 2023 (hasta el 28)

Deportes;

LONDRES (Reino Unido) - Fútbol: Liga de Campeones, Octavos de final - Ida - Chelsea (ENG) vs Lille (FRA) 20H00 (FOTOS)

VILLARREAL (España) - Fútbol: Liga de Campeones, Octavos de final - Ida - Villarreal (ESP) vs Juventus (ITA) 20H00 (FOTOS)

MIÉRCOLES 23 DE FEBRERO DE 2022

América;

(+) MÉRIDA (Venezuela) - Bullfight in the framework of the celebration of the Sun Fair, previously suspended due to the pandemic, returns with the participation of the Spanish matador David Fandila "El Fandi" 20H00 (FOTOS)

RÍO DE JANEIRO (Brasil) - Resultados Petrobras 21H00

Oriente Medio y África del Norte;

(+) DUBÁI (Emiratos Árabes Unidos) - Rueda de prensa para presentar obra de arte que será llevada a la Luna 04H30

Deportes;

MONTEVIDEO (Uruguay) - Fútbol: Copa Libertadores, Clasificación - 2ª fase - Ida - Plaza Colonia vs The Strongest 00H30

MONTMELÓ (España) - Auto: Temporada de Fórmula 1 - Grand Prix de Barcelone 2022, Practice + Qualifying (hasta el 25) (FOTOS)

MADRID (España) - Fútbol: Liga de Campeones, Octavos de final - Ida - Atlético de Madrid (ESP) vs Mánchester United (ENG) 20H00 (FOTOS)

LISBOA (Portugal) - Fútbol: Liga de Campeones, Octavos de final - Ida - Benfica (POR) vs Ajax (NED) 20H00 (FOTOS)

