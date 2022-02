"Vamos a sacar a las FF.AA para combatir la delincuencia", anuncia el presidente de Perú

Lima, 15 feb El presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció que las Fuerzas Armadas apoyarán a la Policía Nacional en la lucha contra la delincuencia e hizo un llamado al ministerio del Interior a sacar a los militares a las calles, dos semanas después de que el país declarara en estado de emergencia a Lima y el Callao. "Pido al señor ministro del Interior que coordinemos con el Ministerio de Defensa no solamente para tener a la Policía, porque no todo es responsabilidad de la Policía. Vamos a sacar a las Fuerzas Armadas para combatir de una vez por todas al delincuente chico y al delincuente grande. No podemos frenarla de otra forma si no hacemos una tarea conjunta", declaró el mandatario. Durante la presentación de los resultados de un megaoperativo ejecutado en el distrito limeño de El Agustino, Castillo aseguró el lunes que la Policía Nacional "sí tiene la capacidad de resguardar la seguridad ciudadana", pero insistió en la necesidad de reforzar la lucha contra este flagelo con los recursos de las Fuerzas Armadas. Este pronunciamiento del mandatario se da casi dos semanas después de que su Gobierno declarara en estado de emergencia a Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao, colindante con la capital. La medida, que regirá por 45 días desde el 2 de febrero, implica que la Policía Nacional mantiene en todo momento el control del orden interno, pudiendo solicitar el apoyo de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de frenar el incremento de crímenes y actos delictivos en estas regiones del país. "PIDO CADENA PERPETUA" Durante la misma actividad en El Agustino, Castillo declaró que pedirá la condena de cadena perpetua para él mismo si se demuestra que ha cometido algún acto de corrupción durante su mandato. "Si alguna vez este pueblo y me somete al pueblo peruano, si me demuestran que le he robado un centavo a este país, pido cadena perpetua empezando por mí mismo porque primero debemos asumir la responsabilidad", expresó el presidente izquierdista. Castillo agregó que existen "ciertos grupos" que "quiebran" la democracia y comparan su gestión con otras del pasado. "Acá rechazo rotundamente que ciertos grupos que dicen defender la democracia y en la práctica la quiebran nos quieren hacer ver como un Gobierno más del montón y nos quieren poner el cliché de un corrupto más en la historia", sostuvo. "Hay un grupo de personas que dicen defender la democracia y son los primeros en quebrarla", reiteró en medio de las tensiones generadas por un supuesto plan de un sector de la oposición parlamentaria para destituirlo. El lunes, el flamante primer ministro, Aníbal Torres, denunció que un grupo minoritario del Congreso había puesto en marcha un plan para destituir a Castillo que, según afirmó, se comenzará a ejecutar el próximo miércoles, que "será el día del ataque". Esto después de que una revista local publicara el pasado viernes que un grupo de legisladores de derecha y extrema derecha se reunieron con la presidenta del Legislativo, María del Carmen Alva, para conversar sobre la eventual destitución de Castillo. Sobre esta reunión privada, Castillo pidió "disculpas a la comunidad internacional". "Quisiera llamar a la reflexión a un pequeño grupo, a un pequeño sector, que hasta ahora no están convencidos de que tenemos que ser respetuosos de la democracia. Yo quisiera aprovechar y pedir mil disculpas a la comunidad internacional", dijo. Un sector de la oposición política y de medios locales ha pedido en los últimos días la renuncia de Castillo e incluso se han anunciado propuestas legislativas de una moción de destitución y una acusación constitucional para intentar destituir al mandatario. El Gobierno afrontó durante la semana pasada una grave crisis interna, que Castillo intentó aliviar con la designación de Torres luego de que el congresista Héctor Valer tuviera que renunciar como primer ministro cuatro días después de asumir el cargo, presionado por denuncias de violencia familiar en su contra. El nuevo gabinete, el cuarto desde que Castillo asumió el poder el pasado 28 de julio, está ahora a la espera de marcar una fecha y hora para acudir ante el pleno del Congreso para exponer y debatir la política general de su gestión y pedir el voto de confianza.