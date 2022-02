Un salvadoreño víctima de una pandilla busca que su historia sea una película

San Salvador, 15 feb El salvadoreño Rafael Urquilla, que fue víctima de una peligrosa pandilla en el país centroamericano y que escribió un libro con relatos para superar lo vivido, dijo este martes que "aspira a que su libro se convierta en una película". Urquilla tuvo que abandonar su hogar por "ataques" y amenazas de una pandilla contra él y su familia tras ser testigo de un asesinato en 2015 en el lugar donde vivía, según comentó en una reciente entrevista con Efe. El salvadoreño realizó hoy una conferencia de prensa para anunciar públicamente su libro, el cual prevé salga a la venta el próximo junio. "Quiero (que la historia) llegue a más personas (...) creo que una película va a impactar más porque va a llegar a más gente, porque hay gente que no le gusta leer, pero sí les gusta ver películas", comentó a Efe al ser preguntado sobre la idea de su nuevo proyecto. Señaló que la iniciativa surgió porque "un grupo de lectores alfa extranjeros que ya leyeron el libro me dijeron que lo veían como una película, que era muy llamativo y que tenía mucho material para hacer una película". Añadió que comenzó a "incursionar" en la escritura de un guion con el que busca "adaptar los relatos para una película". Este salvadoreño es uno de los miles de ciudadanos víctimas de las pandillas en el país y ahora, a pesar de no tener una seguridad plena, vive, según comentó, una situación diferente a los días en los que fue amenazado por dichos grupos. La mayoría de los crímenes perpetrados en El Salvador son atribuidos a las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18. Estas bandas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro administraciones.