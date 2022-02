Un proyecto piloto permitirá el acceso a financiación a 50.000 pymes de Ecuador

Quito, 15 feb El proyecto de financiación internacional "ICC TradeCommt" llegará a Ecuador a mediados de año para permitir a 50.000 micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) acceder a nuevas opciones de capitalización. Dicho proyecto busca promover más de 3.400 millones de dólares en comercio en Ecuador entre 2022 y 2026, según informó este martes la Cámara de Comercio de Quito. La Cámara de Comercio Internacional (CCI) y Finastra designaron a Ecuador como el primer mercado en el que desarrollarán el proyecto piloto, a través del capítulo ecuatoriano de la ICC, representado por la Cámara de Comercio de Quito (CCQ). El proyecto iniciará entre abril y junio próximos y durará alrededor de 4 años, detalló la fuente en un comunicado. John Dentón, Secretario General de la CCI, quien visita Ecuador, destacó la importancia de tener a la CCQ como un aliado estratégico en la ejecución de esta iniciativa. "ICC, Finastra y la Cámara de Comercio de Quito aportan todos los activos claves necesarios para que este lanzamiento en Ecuador sea un éxito", indicó. Mencionó que el proyecto reúne la red de socios y la experiencia en comercio internacional de la ICC, el desarrollo de productos y las capacidades de innovación de Finastra, y el conocimiento del mercado local y el alcance institucional de la CCQ. "La plataforma ya está completamente conectada al sistema de facturación del Servicio de Renta Internas (agencia de recaudación del Estado), lo cual es fundamental para realizar las comprobaciones adecuadas para el éxito de la iniciativa", precisó en un comunicado. Durante el proyecto piloto, los bancos y financiadores no bancarios tendrán la oportunidad de financiar las facturas de las pymes locales mediante un enfoque basado en el riesgo. El objetivo se centrará en comprometer a diversos aportantes de la región para contribuir al desarrollo de la plataforma local, con la meta de llevar una solución a todas las Mipymes y financiadores. ICC Tradecommt "tiene como objetivo reducir las barreras de financiación del comercio para las Mipymes y permitir que todas las partes interesadas se beneficien de las mejoras entre la oferta y la demanda, para disminuir en última instancia la brecha global de financiación del comercio de 5,2 billones de dólares", anotó la fuente. Las instituciones involucradas están claras que si no se trabaja en esta brecha financiera, "se arruinará cualquier perspectiva de recuperación económica a largo plazo en el país y en el mundo", agregó. "Ecuador está listo para el proyecto piloto, ya que tenemos una economía en crecimiento apoyada por una sólida base de Mipymes. Ya estamos llevando a cabo importantes iniciativas de facturación electrónica en nuestro país, y esta será una gran iniciativa complementaria que podría marcar la diferencia", aseguró Carlos Zaldumbide, Secretario General de ICC Ecuador. Las Mipymes en Ecuador representan el 99,5% de las empresas y contribuyen con 1,8 millones de empleos. Zaldumbide consideró que para las economías en desarrollo y en particular aquellas en transición, el crecimiento de las Mipymes es un componente clave del desarrollo económico más amplio y el alivio de la pobreza. "Todos tenemos la obligación de redefinir las finanzas para bien y ayudar a impulsar la igualdad de oportunidades en la economía mundial. Al orquestar este ecosistema con la ICC, esperamos construir una plataforma de financiación que proporcione apoyo a las mipymes que necesitan desesperadamente acceso", dijo Simon Paris, director general de Finastra. ICC TradeComm permitirá a los inversionistas financiar transacciones comerciales a cambio de documentos de titularidad y equipar a las pymes con un conjunto más amplio de soluciones para mitigar el riesgo percibido y la carga del cumplimiento. La ICC es representante institucional de más de 45 millones de empresas en más de 100 países, y Finastra construye una plataforma abierta que acelera la colaboración y la innovación en los servicios financieros, para crear mejores experiencias para las personas, empresas y las comunidades.