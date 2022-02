Un muerto y once heridos en un atentado contra un autobús militar en Damasco

Damasco, 15 feb Al menos una persona murió y otras once resultaron heridas al explotar este martes un "artefacto" en un autobús militar cuando transitaba por Damasco, en el segundo atentado de este tipo en la capital siria en los últimos cuatro meses después de casi un lustro sin incidentes. La explosión tuvo lugar sobre las 7.25, hora local (5.25 GMT), cuando el autobús nocturno, perteneciente al Ejército sirio, se encontraba en las inmediaciones de la Sede de Aduanas capitalina, informó la agencia oficial de noticias siria SANA, que cita a una fuente militar no identificada. De acuerdo con SANA, el fallecido es un soldado, si bien por el momento no se ha identificado a los heridos. El pasado octubre, 14 personas murieron al estallar dos artefactos explosivos "previamente colocados" en otro vehículo militar a su paso por una de las plazas más concurridas de la ciudad y en la que se ubica la estación central de los pequeños autobuses que conectan todo Damasco. La capital del país árabe es blanco de bombardeos esporádicos por parte de la aviación israelí, en muchos casos repelidos por las defensas antiaéreas sirias, pero hasta octubre no había registrado atentados de este tipo desde que en abril de 2018 el Ejército sirio dio por "liberado" el bastión opositor de Guta Oriental. Desde hace un par de años, los frentes de guerra en Siria están prácticamente congelados, aunque la violencia continúa con cierta intensidad en las zonas del noroeste en manos de la oposición, a menudo objeto de ataques por parte de las fuerzas gubernamentales y sus aliados. El noreste, controlado mayoritariamente por las fuerzas kurdas, registra enfrentamientos sobre todo con Turquía y las milicias que la apoyan, en paralelo a las actividades de los remanentes del grupo yihadista Estado Islámico (EI) en esa y otras regiones del desierto del Badia. EFE rz-ar-njd/ppa/rml