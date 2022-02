Un equipo de médicos españoles ofrece atención sanitaria en el norte de Kenia

Nairobi, 15 feb Un equipo de médicos españoles viajó a Kenia en la decimoctava campaña del proyecto "Cirugía en Turkana", que ofrece asistencia sanitaria gratuita a la población de este condado del norte de Kenia, el más pobre del país y golpeado por la sequía. "El número de personas a las que atendemos ha crecido exponencialmente, hemos aprendido cómo hacer las cosas mejor. Antes de que nosotros lleguemos, nuestro equipo local busca pacientes en el área de Turkana y así ya los tenemos seleccionados", explicó a Efe por vía telefónica Carmen Hernández, cirujana del aparato digestivo y directora médica de la misión. El grupo, que llegó el pasado viernes y permanecerá en el país hasta el próximo día 26, cuenta con siete cirujanos generales, dos traumatólogos, cuatro anestesistas, un radiólogo, un microbiólogo, un cirujano maxilofacial, un ginecólogo y cuatro médicos internos residentes (MIR) que aún están completando su formación. Se suman al equipo seis estudiantes de medicina, un logista, una fotógrafa y dos voluntarias. Desde que empezó el proyecto en 2004, "Cirugía en Turkana" ha atendido en consulta a un total de 9.000 personas y ha operado a más de 3.000, de acuerdo a los datos del propio proyecto. Al principio trataban solo dolencias en el campo de la cirugía general, pero han ido ampliando las especialidades y ahora algunas de las enfermedades que más tratan son urgencias obstétricas, como sangrados o prolapsos uterinos (cuando el útero sale de su cavidad), una condición que sufren a menudo las jóvenes madres de Turkana, según Hernández. Asimismo, tratan hernias, tumores abdominales y todo tipo de fracturas, además de operar a menores con labios leporinos, entre otras condiciones, señaló la doctora. Hernández espera alcanzar o incluso superar este año las cifras que consiguieron en la última misión de 2020 -en 2021 no pudieron viajar por el cierre de fronteras a causa de la covid-19-, cuando atendieron a 900 personas y realizaron unas 300 intervenciones en 10 días. "Cirugía en Turkana" opera sobre todo en el Hospital de Lodwar (la capital del condado), gestionado por el Gobierno, pero también en el Hospital de Misioneros de Kakuma (otra localidad), que pertenece a la diócesis católica de Lodwar, además de trabajar con clínicas móviles. El proyecto no solo ofrece tratamiento médico, sino que también investiga sobre diferentes patologías, entre las cuales destaca el micetoma o pie de Madura, una infección causada por hongos o bacterias que afecta a los pies y es muy prevalente en la población de etnia turkana, por caminar a menudo descalzos. Esta línea de investigación cuenta con la financiación este año del Gobierno regional de la Comunidad Valenciana (España), pero las campañas suelen financiarse mayoritariamente a través de donaciones privadas, de particulares o pequeñas empresas sobre todo. El coste total de la última campaña ascendió a unos 100.000 euros, según Hernández. "Cirugía en Turkana" canaliza los fondos recogidos a través de la Fundación Emalaikat, que es española pero impulsa proyectos en países africanos mediante su socio local, la Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol y María Madre de la Iglesia (MCSPA, por sus siglas en inglés). Para garantizar que los pacientes pueden acceder al tratamiento, este proyecto financia todas las fases del proceso, incluyendo el traslado al hospital desde sus hogares, ya que la mayoría vive dispersos en este amplio territorio -el condado ocupa unos 77.000 kilómetros cuadrados- y no cuentan con medios de transporte. "Aunque no sean distancias muy largas, recorrer 100 kilómetros sin carreteras ni medios, hace que el hospital sea inaccesible", explicó la doctora, y añadió que "la única manera de tener pacientes es ir a por ellos". "Cirugía en Turkana" es un proyecto voluntario y colabora estrechamente con los profesionales locales, contando con la participación de una cincuentena de kenianos, entre ellos personal médico y traductores. EFE lbg/pa/pddp (foto)