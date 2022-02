Un alumno que disparó a otro en un colegio de EEUU será juzgado como adulto

Miami, 14 feb Un alumno de 16 años de un colegio del condado de Seminole, en el centro de Florida (EE.UU.), acusado de disparar y herir de gravedad a otro compañero de secundaria del mismo centro, será juzgado como adulto, informaron este lunes medios locales. Da'raveius Smith, arrestado en mayo pasado y acusado, entre otros cargos, de intento de asesinato en primer grado tras herir gravemente con un arma a Jhavon McInyre, de 18 años, será juzgado en un tribunal para adultos y no para menores, recogió el canal WESH 2 News. El tiroteo se produjo en enero pasado en el colegio Seminole High School, de la localidad de Sanford, cuando Smith disparó e hirió de gravedad a McIntyre, quien fue ingresado con tres heridas de bala (en la muñeca y las dos piernas), aunque, dentro de la gravedad, su condición era estable, indicó la Policía de Sanford en un comunicado. El jefe de la Policía de Sanford, Cecil Smith, señaló entonces en un comunicado que el tiroteo fue probablemente consecuencia de una disputa entre los dos muchachos por una joven; pero, en el reporte policial, no aparece ningún altercado por una chica, sino que fue un asunto personal entre los dos alumnos y una supuesta "burla" de la víctima hacia el agresor. "Estamos agradecidos de que no haya habido pérdida de vidas" en el tiroteo, agregó el jefe de la Policía. El agresor, que fue detenido "sin incidentes" poco después del tiroteo, utilizó una pistola de 9 mm que arrojó posteriormente entre unos arbustos fuera de la escuela, pero fue localizada por agentes de la Policía, indicó el canal WESH 2, de Orlando. Según el informe policial, Smith dijo que McIntyre lo había estado amenazando en relación con unos supuestos comentarios sobre uno de los familiares fallecidos de McIntyre en un hecho de violencia con armas. Smith agregó que la víctima lo confrontó en el baño y se burló de él y que eso le llevó a esperar a McIntyre afuera, donde le disparó varias veces mientras la víctima huía y varias balas le alcanzaron, aunque ninguna herida fue mortal. EFE emi/jip/rrt