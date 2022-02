Taiwán reducirá de 14 a 10 días la cuarentena exigida al llegar del exterior

Pekín, 15 feb El Centro de Control de Epidemias de Taiwán anunció que acortará a partir de marzo el período obligatorio de cuarentena para aquellos que lleguen a la isla de los 14 días actuales a 10, según recoge la prensa taiwanesa. Tras su llegada, los viajeros habrán de pasar los diez días completos en un hotel habilitado para cuarentenas o en sus domicilios si viven solos, aunque todavía no se han desvelado todos los detalles al respecto. En la actualidad, los visitantes que acceden a Taiwán se enfrentan a tres posibilidades de cuarentena, llamadas A, B y C. La A implica una estancia en un hotel especializado durante 14 días y la B ofrece la posibilidad de pasar 10 días en un hotel y cuatro en el domicilio. Por último, la C permite pasar la mitad de los 14 días en el hotel y la otra mitad en la vivienda. Asimismo, el organismo sanitario declaró que relajará en el futuro los vetos de entrada a los viajeros por negocios. Al igual que la China continental, Taiwán sigue siendo uno de los pocos territorios del mundo que aplica una política de cero covid, con grandes restricciones en las fronteras, que permanecen cerradas a la mayoría de visitantes extranjeros que no sean residentes, estudiantes o familiares de taiwaneses. Desde que comenzó la pandemia, el territorio ha registrado 19.666 casos de covid-19 y 852 muertes. EFE aa/vec/ah