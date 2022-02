Suter evita la proeza de Goggia y se corona en la prueba reina

Adrian R. Huber Madrid, 15 feb (EFE) .-La suiza Corinne Suter, asimismo actual campeona mundial de la disciplina, se proclamó este martes campeona olímpica de descenso -la prueba reina del esquí alpino- de los Juegos de Pekín 2022, al imponerse en la pista de la gélida Yanqing, donde relegó al segundo puesto a la italiana Sofia Goggia, a la que sucedió en el historial. Suter, de 27 años y que cuenta tres victorias en la Copa del Mundo -en la que, no obstante, capturó hace dos temporadas los Globos de Cristal de descenso y súper- firmó el triunfo más importante de su carrera deportiva al cubrir la pista 'Rock' de Yanqing en un minuto, 31 segundos y 87 centésimas, 16 menos que Goggia, que hace tres semanas aún caminaba con muletas y que ahora, tras recuperarse en tiempo récord de una lesión de rodilla, es subcampeona olímpica, cuatro años después de haber ganado el oro en los Juegos de PyeongChang (Corea del Sur). Otra italiana, Nadia Delago, se quedó a 57 centésimas de Suter y se hizo acreedora a la medalla de bronce. En una prueba en la que Suiza se confirmó como la gran triunfadora de los Juegos de Pekín 2022 en el deporte rey invernal al ganar Suter el cuarto oro para la Confederación Helvética, después de los que capturaron Beat Feuz y Marco Odermatt en el descenso y el gigante masculino, respectivamente; y Lara Gut-Behrami en el 'súper' femenino. La italiana Elena Curtoni, que acabaría quinta, fue la primera en salir a pista y marcó la primera referencia buena en Yanqing, donde, después de la gran nevada que provoco el caos en el gigante masculino del domingo, no había problemas de visibilidad, pero sí con el viento que soplaba con fuerza en la parte alta de la pista. Por ese motivo, se retrasó el arranque de la prueba; que, a diferencia del descenso de hombres que abrió la competición olímpica, pospuesto tres veces una hora antes de quedar aplazado al día siguiente, se quedó -por fortuna- en un retraso de sólo treinta minutos. La suiza Joana Hählen, que el lunes había dominado el último entrenamiento, se había quedado a 29 centésimas del crono de Curtoni -y acabaría sexta- justo antes de que saliera Ester Ledecka, que en PyeongChang'18 había marcado un hito al ganar dos oros en dos deportes distintos, en unos mismos Juegos. La checa, que había acabado en un más que meritorio quinto puesto el supergigante -en el que sorprendió al ganar oro hace cuatro años-, no pudo repetir su gesta esta vez. La campeona de Praga, que tomó la salida con el dorsal 5, cometió un error grande que casi la saca de pista; acabó vigésima séptima este martes; y en esta ocasión se conformará con haber revalidado en Pekín 2022 el título de paralelo gigante de snowboard que había capturado Corea del Sur. Nadia Delago, asumió el liderato provisional de la prueba justo después de que bajase, con el dorsal 10, su hermana mayor, Nicol, que acabaría undécima y ocho puestos por detrás de su condecorada familiar. Hasta que salió a pista la gran capitana del equipo italiano, la gran velocista; líder de la Copa del Mundo de la disciplina, en la que cuenta cuatro triunfos esta temporada -que suma a otros dos, en supergigante- : los que logró antes de lesionarse, el pasado 23 de enero. Goggia, recuperada a tiempo récord de una microfractura en la cabeza del peroné y otra lesión parcial en el ligamento cruzado de la rodilla izquierda cuando se cayó ese día en el supergigante de Cortina d'Ampezzo -un día después de ganar el descenso de la Copa del Mundo disputado en esa estación italiana-, salía a por todas este martes; después de haberse saltado el supergigante, reservándose para la prueba reina. "Nada es imposible", había advertido la campeona de Bergamo después de acabar sexta el primero de los dos ensayos disputados -el segundo se suspendió, por la nevada del domingo; y en el tercero había sido cuarta-. "No hay nada más grande que los Juegos; aquí se viene a cumplir los sueños de la infancia", añadió Goggia, antes de 'meterle' cuatro décimas a la menor de las hermanas Delago y confirmar que estaba metida de lleno en la pelea por la gloria. Pero sólo dos esquiadoras más tarde, la suiza Suter evitó que el sueño de la italiana se hiciese realidad como superlativo. Suter, que no por casualidad es campeona mundial de la disciplina, mejoró en 16 centésimas a Goggia, 'campeona moral' al capturar una plata que, de mano, le supo a poco. Pero que valorará en su justa medida con el paso del tiempo. La noruega Ragnhild Mowinckel, medallista olímpica de plata hace cuatro años en Corea del Sur, no pasó del decimocuarto, cuatro puestos por delante de la estadounidense Mikaela Shiffrin, la gran dominadora del deporte rey invernal, que a los 26 hace años que ya lo ha ganado absolutamente todo, pero que sigue sin encontrar el 'feeling' en China. Después de salirse, de forma muy sorprendente, en la parte alta de las primeras mangas del eslalon y del gigante, la súper-campeona de Vail (Colorado) no había pasado del noveno en el 'súper', y este martes acabó decimoctava en la modalidad que menos domina. Aunque, tratándose de una de las únicas siete esquiadoras que, a lo largo de toda la historia, ha ganado en todas las disciplinas, se pude afirmar sin reparos que a la gran estrella del 'US Team' aún le queda una bala en los Juegos de Pekín: la de la combinada del próximo jueves. Arriba quedaban aún la alemana Kira Weidle, subcampeona mundial la temporada pasada en Cortina, y la suiza Lara Gut -entrenada por el español José Luis Alejo-, que después de capturar bronce en el gigante, en Pekín 2022 había ganado el único título que le faltaba en su muy brillante carrera, al anotarse el 'súper'. Gut finalizó decimosexta y Weidle se acercó, pero se quedó con el siempre en estos casos amargo cuarto puesto, a sólo 14 centésimas del podio. Y Suter, brillante también fuera de las pistas y que contaba cuatro medallas en Mundiales, se hizo con su primer trofeo olímpico. El del metal más preciado: el oro. EFE arh