Surinam, Guyana y Brasil unirán recursos para desarrollar sector gasístico

San Juan, 15 feb Surinam, Guyana y Brasil unirán recursos para desarrollar el sector gasístico y la economía de Suramérica, anunció este martes el presidente del primero de los tres países, Chandrikapersad Santokhi, durante la apertura de una cumbre regional sobre energía. Santokhi, durante su intervención en la Conferencia Internacional de Energía y Expo Guyana, que se celebra durante 4 días en Georgetown, destacó que el plan que involucra a los tres países también beneficiará a la región caribeña. El mandatario de Surinam está acompañado en este encuentro por el presidente de Guyana, Irfaan Ali; la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, y el presidente de Ghana, Nana Akufo-Addo. Santokhi dijo, ante más de un centenar de directivos de empresas del sector energético, que la cooperación con Brasil y Guyana beneficiará a toda la región. Además, que Guyana y Surinam, países que han alcanzado un nuevo rol en el sector energético tras sus recientes hallazgos, tienen una obligación con el cumplimiento de los estándares ambientales. CÓMO LLEVAR A CABO LA TRANSICIÓN "La pregunta ahora es cómo hacemos esa transición utilizando nuestros nuevos recursos para asentar una economía más diversificada para las generaciones venideras", indicó Santokhi. "Surinam y Guyana, con estos nuevos recursos, pueden mitigar la pobreza energética que dificulta el desarrollo de vidas productivas", aseguró. La primera ministra de Barbados señaló por su parte que si no se brindan oportunidades para que los ciudadanos participen de manera significativa en el desarrollo de sus países se podrían generar problemas. Mottley habló además de la historia del subdesarrollo económico del Caribe como resultado de la colonización, al tiempo que pidió que los países logren un equilibrio en el desarrollo de sus recursos naturales. OPORTUNIDAD PARA DEBATES El responsable de comunicación del encuentro, Alex Graham, dijo a Efe que el evento brindará la oportunidad para que se lleven a cabo debates entre legisladores, profesionales de la industria energética y científicos. "Son esas discusiones las que estimularán las oportunidades comerciales y brindarán a los Gobiernos la información necesaria para guiar una estrategia energética regional y nacional", destacó. El presidente de Ghana centró su intervención en la idea de que no merece la pena emprender ninguna iniciativa energética si las partes implicadas no salen beneficiadas, en referencia a las empresas y los ciudadanos. Akufo-Addo reflexionó sobre la experiencia de Ghana en la industria del petróleo y el gas, además de ofrecer a Guyana varios consejos para lidiar con su propio sector energético, particularmente en lo que respecta a lograr un equilibrio entre la búsqueda de la prosperidad económica y la protección del medio ambiente. EL PETRÓLEO CONTRIBUYENTE A LOS PRESUPUESTOS Pidió que se garantice en el Caribe que el sector petrolero siga siendo un contribuyente significativo a los presupuestos nacionales y que se convierta en un sector atractivo para los inversores. En diciembre de 2021, Guyana firmó varios acuerdos destinados a consolidar sus relaciones con Ghana, en especial en el sector energético. Guyana ha implementado marcos legislativos para administrar el sector del petróleo y gas, incluido el proyecto de ley del Fondo de Recursos Naturales. El país suramericano experimentó una profunda transformación de su economía desde que el hallazgo de reservas petroleras, con las que espera alcanzar una producción de 1,2 millones de barriles diarios al final de esta década. Surinam y Guyana, países que hacen frontera con la región norte de Brasil, han tenido hasta el momento un escaso intercambio económico con el gigante latinoamericano, ahora interesado en estos dos territorios tras las significativas reservas de hidrocarburos halladas en sus costas.