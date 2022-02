Supremo hondureño designará juez para conocer extradición que pide EEUU

Tegucigalpa, 14 feb El Supremo de Honduras confirmó este lunes una solicitud de extradición, supuestamente del expresidente Juan Orlando Hernández por parte de EE.UU., luego de que la Cancillería anunciara que había una de "formal arresto provisional de un político hondureño con el propósito de extradición a los Estados Unidos de América". En un comunicado la Corte Suprema de Justicia anunció la convocatoria "a una sesión del pleno", que tendrá como "punto único" la designación de un "juez natural" referente "a la solicitud de extradición procedente de la Embajada de los Estados Unidos de América y remitida por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional". La escueta nota del Supremo señala que "se hace la convocatoria por medios digitales y la realización de la sesión a través de la plataforma electrónica que les ha sido indicada", a los magistrados. La convocatoria ha sido fijada para el martes a las 09:30 horas locales (15:30 GMT). RODEADA RESIDENCIA DE HERNÁNDEZ Extraoficialmente ni la Cancillería ni el poder judicial han confirmado si el político al que EE.UU. pide en extradición es Juan Orlando Hernández, quien ejerció el poder durante ocho años, desde el 27 de enero de 2014, hasta el pasado 27 de enero, cuando fue sucedido en el cargo por Xiomara Castro. Decenas de policías y militares, provistos de fusiles de asalto continúan apostados esta noche en los alrededores de la residencia del expresidente Hernández en Tegucigalpa, se presume que para capturarlo, aunque hasta ahora no tendrían orden judicial para hacerlo. El movimiento de las fuerzas de seguridad se produjo después de que la Cancillería informara en la red social Twitter que "de acuerdo a ley ha remitido a la CSJ (Corte Suprema de Justicia) comunicación oficial de la Embajada de los EEUU, solicitando formal arresto provisional de un político hondureño con el propósito de extradición a los Estados Unidos de América", sin identificar que se trataba de Juan Orlando Hernández. Extraoficialmente ha trascendido que la nota que la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional remitió hoy a la Corte Suprema de Justicia ha sido "en ocasión de remitir nota verbal número 119 de fecha catorce (14) de febrero de 2022, referente a solicitud formal de arresto provisional con el propósito de extradición a los Estados Unidos de América de Juan Orlando Hernández, alias JOH". El abogado Hermes Ramírez, quien lleva la defensa de Hernández, dijo al Canal 5 de televisión en Tegucigalpa que las fuerzas de seguridad se apostaron cerca de la residencia del expresidente en una supuesta acción para capturarlo, violentando los derechos que le asisten y calificando la operación como "un atropello". Agregó que el exmandatario se encuentra en su residencia, pero no dijo si se entregaría a las autoridades, aunque según versiones extraoficiales difundidas por la prensa local, Hernández no está en su casa, la que además estaría a oscuras. Las decenas de militares y policías que acordonan la zona no le permiten a los periodistas el paso hasta las inmediaciones de la casa del expresidente. La defensa de Hernández se presentó el pasado jueves ante la Corte Suprema de Justicia para solicitar información sobre posibles procesos judiciales que hubieran en su contra. Entonces, Ramírez dijo escuetamente a los periodistas que había sido instruido por Hernández para "conocer aquellas acusaciones o aquellos procesos judiciales que se encuentran en curso". Agregó que "es de público conocimiento" que algunas personas o sectores políticos habrían entablado procesos en contra del exgobernante, de quien señaló que "está tranquilamente en su casa" y "esperando el resultado de estas diligencias". EFE gr-ac/gcf (foto)