Simeone: "Cuando todos se ponen nerviosos, yo estoy tranquilo"

Madrid, 15 feb Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, está "muy bien" y "tranquilo" en este momento del conjunto rojiblanco, en el que fijó como clave para reafirmar la reacción el hecho de "seguir un plan" para "recuperar la confianza, la solidez, el equilibrio o la seguridad defensiva", mientras aguarda este miércoles al Levante, el colista de la clasificación, al que recibe en el Wanda Metropolitano y del que avisó que "ataca bien" "Estoy muy bien. Estoy tranquilo. Porque cuando todos se ponen nerviosos, yo estoy tranquilo", enfatizó el técnico, cuyo equipo está fuera de las plazas de la Liga de Campeones porque sólo ha ganado cuatro de sus últimos diez encuentros de LaLiga, aunque dos victorias las concentra en las tres últimas citas, con remontadas épicas en casa, y rebusca sensaciones del pasado que hoy no tiene. Ni en defensa ni en medio ni en ataque. Ha recibido dos o más goles en nueve de sus últimos once choques oficiales. La alerta defensiva es insistente en este curso. "Esperamos poder mejorar esa faceta, porque es un desafío para todos volver a recuperar esa solidez que nos hizo fuertes", enfocó Simeone sobre el factor diferencial -para mal- en esta campaña en el Atlético, que el pasado sábado, sin ir más lejos, encajó tres goles del Getafe en apenas 13 minutos. Del 29 al 42. Luego ganó por 4-3, con el último gol en el minuto 88. ¿Cómo lograr que sea un punto de inflexión? "Seguir un plan es el mejor camino. Siempre uno habla de recuperar confianza, solidez, equilibrio, seguridad defensiva... ¿Y cómo la recuperas? Con confianza. Y la confianza se recupera a partir de seguir un plan y no cambiarlo. El otro día lo logramos hacer, más allá de las dificultades que fuimos encontrándonos en el partido. El equipo siguió solamente una idea y, a partir de ahí, el partido se nos dio a favor nuestro", expuso. "FUI CAMBIANDO CONTINUAMENTE; A VER SI AHORA ELIJO BIEN" ¿Y cuál es el plan? "Son muchos años jugando de una misma manera. Todos los años no son iguales. Pero nosotros, tras la pandemia (en mayo de 2020), cuando todos nos veían fuera de la Champions, que estábamos a cuatro o cinco puntos de los que estaban arriba de nosotros, era en ese momento muy difícil, faltaban once jornadas y el equipo siguió un plan que fue aquel 4-4-2 (con presión alta y mucho volumen de juego en campo contrario) que nos respondió el equipo, que ganamos ocho partidos y empatamos tres y se veía en el campo concretamente y con mucha seguridad lo que el equipo quería hacer", contestó. "Después, la temporada pasada, empezamos 4-4-2, veíamos que necesitábamos un cambio, pasamos a ese 5-3-2 y en esa continuidad del 5-3-2, siguiendo esa misma línea, el equipo tuvo ese plan y lo siguió adelante de buena manera. Esta temporada, yo como primer responsable, autocrítica absoluta, fui cambiando continuamente en busca de cosas mejores. A ver si ahora, primero yo, elijo bien y ellos siguen el camino que voy a elegir", apuntó el técnico durante la rueda de prensa en el estadio Wanda Metropolitano. No está el equipo "en un momento de tener espacio" para la relajación, cuando el Levante, el último de la tabla, con tan solo once puntos de 69 posibles, aparece este miércoles en el Wanda Metropolitano, en el partido aplazado de la vigésima primera jornada. "Tenemos que seguir el camino que empezamos a llevar adelante en el partido último que jugamos en casa el otro día (el 4-3 al Getafe)", puso como ejemplo el técnico, aunque, en ese duelo, el Atlético concedió tres tantos cuando ganaba 2-0, pero luego logró hacerse con el triunfo. "El Levante, más allá de lo que le está pasando en la Liga, ataca bien. Tiene buenos futbolistas ofensivamente. En todos los partidos siempre genera situaciones de gol y habrá que estar muy atento a ese tipo de situaciones, porque tiene muy buenos futbolistas, con mucha velocidad, mucho juego entre líneas y de mitad hacia adelante la verdad que juegan bien", alertó Simeone. Según las pruebas del lunes, el técnico contará con Matheus Cunha y Ángel Correa como pareja de ataque, con Luis Suárez y Joao Félix como suplentes. Antoine Griezmann sigue de baja por la recaída de una lesión muscular. Se pierde su séptimo choque consecutivo. "Seguimos lo que es el mismo fútbol. El campo es el que termina marcando un poco el camino a seguir", explicó sobre sus elecciones Simeone, que este jueves ya dispondrá con el grupo de Griezmann, listo para el siguiente choque ante Osasuna. "Más allá de Correa y Matheus, que están haciendo un buen trabajo, tenemos a Luis, Joao y jugadores muy importantes en una zona que es determinante. A mejor competencia entre ellos, seguro que saldrá ganando el equipo siempre", abundó. Al centro del campo, por el perfil derecho, apunta Marcos Llorente. "Encontró su lugar la temporada pasada en esa posición de interno más que de banda o mediocampista. Y en esa función, con un gran año de Trippier que nos dio muchísimo en esa posición y potenció sobre todo la capacidad física de Marcos, terminó haciendo una temporada brillante. Hoy no tenemos a Trippier y, entonces, las cosas no son iguales a esa sociedad que se formó entre él y Trippier. Seguiremos viendo qué es lo mejor", dijo Simeone, que también destacó la "buena energía" de Reinildo Mandava, que, previsiblemente, repetirá como titular en el lateral izquierdo. "SIEMPRE VOY A TENER UN GRANDÍSIMO AFECTO POR LA GENTE DEL ATLETI" En sus últimas declaraciones, con motivo del estreno de su docuserie de seis capítulos, Simeone introdujo un término nuevo en todo su recorrido de una década en el Atlético de Madrid: el final, en el sentido de que algún día, como ocurre con todo, terminará su ciclo en el equipo. ¿Por qué habla de final? "Porque las preguntas fueron en consecuencia de lo que respondí. A unas preguntas puntuales siempre fueron respuestas a lo que me preguntaron", contestó este martes. "Siempre voy a tener un grandísimo afecto por la gente del Atlético de Madrid, por todo lo que me dieron no ahora, sino desde que llegué como futbolista, que, sin haber hecho nada, enseguida me aceptaron, me quisieron y me respetaron muchísimo en mi etapa de futbolista. Ni que hablar de todo lo que estamos viviendo juntos ahora como entrenador y la gente en estos diez años maravillosos", continuó. "¿Qué pienso? En el Levante. No hay otro pensamiento para la gente ni para nosotros. Tenemos que pensar sólo en el partido a partido, que es lo que siempre nos ha llevado a los objetivos que nos trazamos a principio de temporada", remarcó el técnico. La meta es hoy la clasificación para la Liga de Campeones. Tiene los mismos puntos que el cuarto, el Barcelona. Si gana al Levante, lo superará de forma provisional. EFE id/ism