Patria y vida, un año cantando a la libertad y el cambio en Cuba

Miami, 15 feb "Patria y vida", el canto por la libertad y contra el Gobierno de seis artistas cubanos, llega a su primer año sin que en Cuba se haya producido el cambio total que preconiza, pero habiendo puesto en el foco internacional el descontento existente en la isla por "la falta de derechos y oportunidades". "La dictadura no terminó, pero el 'se acabó' de la canción se ha cumplido en muchas cosas. La barrera del miedo se cayó, las personas del pueblo salieron a la calle como no lo habían hecho en 62 años", dijo a Efe Yotuel Romero, uno de los cantantes de "Patria y vida", cuya letra pide abiertamente al régimen cubano que se vaya y permita "un nuevo amanecer". El 16 de febrero de 2021 el video con la canción interpretada por Romero, el dúo Gente de Zona (Alexander Delgado y Randy Malcom Martínez), Descemer Bueno y los raperos El Funky y El Osorbo y producida por Asiel Babastro se publicó en YouTube como uno más de los lanzamientos musicales del día. Los que participaron en el proyecto, según dijo a Efe Eliecer Márquez Duany, El Funky, pensaron que habían hecho "una buena canción", pero no imaginaron lo que vendría después: desde ser el himno de las históricas protestas que estallaron en Cuba el 11 de julio de 2021 hasta ganar dos Grammy latinos, incluyendo el de canción del año, más otras distinciones. La canción fue reconocida no solo por su contenido político, sino por las cualidades de su música y su letra, en las que la artista española Beatriz Luengo, esposa de Yotuel, también colaboró. MÁS DE 10,5 MILLONES DE VISTAS EN YOUTUBE Los más de 10,5 millones de visualizaciones en YouTube que acumulaba el video este martes dan una idea del impacto y la popularidad de la canción, cuyo título se contrapone a la consigna "Patria o muerte" lanzada por Fidel Castro en 1960. La detención en mayo pasado de Maykel Castillo, El Osorbo, quien aún sigue preso en Pinar del Río (Cuba) por "atentado, desórdenes públicos y evasión", apunta a que el golpe, aunque musical, fue duro para el régimen. El Gobierno que preside Miguel Díaz-Canel hizo hasta ahora oídos sordos a todas las peticiones para que el rapero, que además, según su familia, tiene una enfermedad del sistema linfático, recupere la libertad. Las críticas a los artistas "mercenarios" y los cuestionamientos a la calidad de la canción por parte de portavoces oficiales cubanos no han impedido que, un año después de su salida, "Patria y vida", la canción que reclama libertad y el fin de las "mentiras" y las "doctrinas", siga ganando admiradores. "Se acabó/Ya se venció tu tiempo, se rompió el silencio/Ya se acabó/ Ya se acabó la risa y el llanto ya está corriendo/Se acabó/Y no tenemos miedo, se acabó el engaño/Ya se acabó/Son sesenta y dos haciendo daño", reza la letra. "Eso es música urbana con sentido. Todo se puede hacer musicalmente sin caer en la vulgaridad que nada enseña y por el contrario envilece. Palante (para adelante)", escribió en YouTube hace dos días un usuario de la plataforma de videos. OTRAS CANCIONES, CRÍTICAS Y UN FUTURO DOCUMENTAL Cuando en diciembre pasado "Patria y vida" se alzó con los dos Grammy latinos (canción del año y canción urbana), los medios estatales cubanos trataron de quitarle importancia a ese innegable triunfo diciendo que no fue por motivos artísticos, sino porque los "enemigos de la revolución" estaban detrás. También trataron de contrarrestar el impacto con canciones que defendían "los logros de la revolución", pero fuera de Cuba tuvieron escasa o nula repercusión. "Patria y vida" también dio lugar a otras muchas canciones críticas con el régimen producidas en Miami y con artistas cubanos reconocidos, pero ninguna logró acercarse al éxito de la original. Yotuel Romero y Beatriz Luengo están ahora trabajando en un documental sobre las repercusiones del éxito "Patria y Vida". En noviembre se anunció que lo iba a hacer la productora Exile Content Studios, pero fuentes de esa empresa dijeron a Efe que se retiraron del proyecto de manera consensuada con los dos artistas. Romero, que fue vocalista del grupo Orishas, señaló que están "poniendo en perspectiva" los hechos para contar la historia desde un ángulo que, "a pesar de que se ha hablado tanto de la canción, nadie ha visto hasta ahora". No quiso decir cuál es ese ángulo, ni tampoco qué están preparando para el aniversario de un "día histórico". Recibido por el presidente de EE.UU., Joe Biden, e invitado a hablar de Cuba en el Parlamento Europeo, entre otros foros, Yotuel Romero está orgulloso de lo que él y los otros cinco intérpretes de "Patria y vida" -"todos negros y nacidos en uno de los países más racistas del mundo", dice- han logrado. Sin embargo, subraya, "hace falta más para sacar esa lacra de personas inhumanas de Cuba".