Ocasio-Cortez califica el proceso legislativo en EE.UU. de espectáculo caótico

Nueva York, 14 feb La congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez, la voz más destacada de la izquierda demócrata, considera que el proceso legislativo en el Congreso es un espectáculo caótico y frustrante y que los congresistas y los senadores han perdido la perspectiva de cuáles son las prioridades para el país. "Honestamente, (el trabajo legislativo) en un espectáculo caótico y frustrante. Es un escándalo, todos y cada uno de los días", aseguró Ocasio-Cortez en una entrevista publicada este lunes por el diario New Yorker. Ocasio-Cortez, que fue elegida congresista en 2018 cuando solo tenía 29 años, sostiene que parece que algunas personas "tal vez se han acostumbrado o ya no tienen sensibilidad hacia muchas de las cosas que puedan estar rotas" en el sistema político estadounidense. En este sentido, subrayó que, a veces, a pesar de que se trata de las personas con mayor capacidad de decisión del país, a la hora de tomar decisiones, se muestran susceptibles al "autoengaño". Como ejemplo puso el plan de gasto social y contra el cambio climático "Build Back Better" y el plan de infraestructuras, que en un principio se iban a presentar juntos, pero que debido al rechazo republicano y de demócratas moderados, se presentaron por separado para salvar la ley de infraestructuras. Para Ocasio-Cortez, "La ley 'Build Back Better' contiene la gran mayoría de la agenda del presidente Joe Biden, mientras que el plan de infraestructura, por importante que sea, es mucho más pequeño" y se le dio mucha más relevancia. En la entrevista, la joven congresista de Nueva York, que se ha convertido en la diana de la prensa y los legisladores más conservadores, también se mostró convencida de que en Estados Unidos ya ha comenzado una guerra civil. "Ya hemos visto las primeras salvas en el ataque contra el derecho al voto en los Estados Unidos, particularmente en áreas donde el poder de los republicanos se ve amenazado por electorados y demografías cambiantes", dijo en relación a las legislaciones introducidas por el Partido Republicano en varios estados para tratar de impedir el voto de minorías. Ocasio-Cortez también mencionó el movimiento "nacionalista blanco" y las políticas reaccionarias, que, según ella, son parte de una "toma de control sofisticada del sistema democrático". Sobre los congresista conservadores, la legisladora demócrata tampoco se mostró optimista y aseguró que a pesar de que hay muchos tipos de republicanos y de que incluso "se pueda apelar a la buena naturaleza incluso a un sentimiento de caridad de un puñado de ellos", a la postre, siempre "votan para intentar anular los resultados" de las votaciones propuestas por los demócratas. Por otra parte, también criticó a su jefe de filas, el presidente Biden, asegurando que no ha utilizado suficientemente su capacidad de emitir órdenes ejecutivas para solventar asuntos que la congresista considera clave, como la cancelación de algunas deudas por estudios, contraídas por miles de universitarios estadounidenses. "Creo que hay algunas cosas que están bajo el control del presidente, y su vacilación sobre ellas ha contribuido a una situación que no es la óptima", dijo.