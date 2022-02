Musk dona US$5.700M en acciones Tesla a organizaciones benéficas

(Bloomberg) -- Elon Musk informó que regaló más de 5 millones de acciones de Tesla Inc. a organizaciones benéficas en noviembre.

El hombre más rico del mundo donó 5.044.000 acciones del fabricante de automóviles eléctricos del 19 al 29 de noviembre, según una presentación con la Comisión de Bolsa y Valores. El regalo tenía un valor de US$5.700 millones, según los precios promedio de los días en que vendió las acciones. El destinatario fue un fideicomiso no identificado y el nombre de la organización benéfica no se citó en el documento.

Musk, director ejecutivo de Tesla, hizo la donación al tiempo que descargaba miles de millones de dólares en acciones de Tesla para ayudar a pagar los impuestos asociados con el ejercicio de opciones.

