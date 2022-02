Muere hombre que mató a tiros a su esposa y se enfrentó a la Policía en EEUU

Miami, 14 feb Un hombre que mató a tiros a su mujer este lunes en Miami (Florida, EE.UU.) y llamó luego al teléfono de emergencias para que acudieran a su vivienda, murió tras un intercambio de disparos con la Policía, informaron las autoridades. El suceso se produjo esta tarde, cuando un hombre residente en el barrio de La Pequeña Habana, cuya identidad no ha sido revelada, llamó al teléfono de emergencias 911 para informar de que había disparado a su esposa, según medios locales. "Cuando llegó un oficial para investigar, fue confrontado por el sujeto que estaba armado (...), momento en el que se produjo un intercambio de disparos", señaló la Policía de Miami en Twitter. Las autoridades solicitaron a los conductores en la mencionada red social que evitaran transitar por el área. Una imagen aérea del canal local NBC6 mostró este tarde un cuerpo tendido en el suelo y tapado por una sábana blanca en el portal de una vivienda del mencionado vecindario. Los investigadores, por el momento, no han revelado las identidades del hombre, que sería de la tercera edad, y de la mujer, pero sí han dicho que tenían algún tipo de relación sentimental, según cita el medio. La investigación se encuentra en curso y el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida se unirá a ella, pues, según señaló NBC6, no está claro si el hombre se quitó la vida con su propia arma o murió o por un disparo de la Policía. EFE jip/emi