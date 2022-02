Mastercard contratará a 500 en iniciativa cripto, banca abierta

Raj Seshadri

(Bloomberg) -- Mastercard Inc. dijo que contratará a más de 500 jóvenes profesionales este año a medida que expande su unidad de datos y servicios, una iniciativa que incluirá el lanzamiento de consultorías enfocadas en criptomonedas y banca abierta.

El gigante de los pagos también desarrollará una práctica de consultoría enfocada en temas ambientales, sociales y de gobernanza corporativa (ASG), dijo el martes Mastercard, con sede en Purchase, Nueva York, en un comunicado. La división de datos y servicios cuenta actualmente con más de 2.000 científicos, ingenieros y consultores dedicados a datos.

“Cuando vemos un patrón de trabajo, una tendencia y suficiente impulso, es cuando lo formalizamos más y lo convertimos en una práctica”, dijo Raj Seshadri, presidenta de la división de datos y servicios de Mastercard, en una entrevista. “Así que estos son los próximos tres que agregaremos a la lista”.

Mastercard ha estado apostando fuertemente por el negocio de Seshadri, que cae dentro de la unidad de servicios más amplia de la compañía junto con su división de inteligencia y cibernética. Más de un tercio de las nuevas contrataciones de la empresa están en la división de servicios y la empresa ha estado en una ola de compras en su intento por reforzar las ofertas de la unidad.

El negocio de servicios en general generó alrededor de US$6.500 millones en ingresos el año pasado, lo que significa que ahora representa más de un tercio del total de la empresa.

“Nuestra expansión hacia los servicios ha demostrado ser un tremendo diferenciador de crecimiento para nuestro negocio”, dijo el director ejecutivo, Michael Miebach, en noviembre. “Veo un futuro increíblemente brillante”.

